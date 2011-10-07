'Türkiye'de her gün ortalama 2 bin öğrenci okulu terk ediyor'



T24 - Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki kızların yüzde 40’ının, erkeklerin ise yüzde 25’inin ne okula devam ettiğini ne de çalıştığını ortaya koydu. Ortaöğretimde her 10 öğrenciden 2’si okulu diploma almadan bırakırken her gün ortalama 2 bin öğrenci okulu terk ediyor.







Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Sabancı Üniversitesi bünyesinde 2003’ten beri eğitim sorunlarına yönelik çalışma yapan EGR yeni yasama yılının başlaması nedeniyle milletvekillerine hem seçildikleri illerin, hem de genel olarak Türkiye’de yaşanan eğitim sıkıntılarının ele alındığı “Türkiye Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları ve İlinizdeki Eğitimin Durumu” adlı rapor gönderdi.

Rapora göre, Türkiye’de sosyoekonomik köken bakımından en alt yüzde 20’lik dilimin yükseköğretime erişim oranı yüzde 0.43 olarak hesaplanırken, en iyi durumdaki erişim oranı ise yüzde 7.4 olarak belirleniyor.

Rapora göre, sosyoekonomik bakımdan en üst yüzde 20’lik dilimin yükseköğretime erişim oranı yüzde 28.04, en iyi durumdaki okullara erişim oranı ise yüzde 63.6 olarak hesaplandı.





Bölge fark etmiyor

Raporda, vekillerden eğitimin kalitesini güçlendirerek, sınav sistemlerinin gözden geçirilmesi ve eşitlikçi bir eğitim sistemi talep ediliyor.

Raporda, ortaöğretim sisteminde Türkiye’nin genelinde ortaöğretimi terk sorununun bölgeler arasında fark göstermeyen genel bir sorun olduğu vurgulanıyor. Her yıl binlerce gencin ortaöğretimi diplomasız terk ettiğine dikkat çekilen rapora göre, ortaöğretim çağındaki 15-19 yaş aralığındaki kızların yüzde 40, erkeklerin ise yüzde 25’i ne okula gidiyor ne de çalışıyor.

Ortaöğretimde her gün 2 bin öğrenci okulu terk ediyor. Okulu bırakanların başında yüzde 14.8 oranıyla erkek öğrenciler gelirken, kız öğrencilerin terk oranı ise yüzde 7.3 olarak hesaplanıyor. Başka bir deyişle ortaöğretime başlayan her 10 öğrenciden 2’si okulu yarıda bırakıyor.





'Parasız eğitim' pankartı açtılar, 601 gün hapis yattılar'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 'Roman Açılımı' buluşmasında "parasız eğitim istiyoruz, alacağız" yazılı pankart açtıkları gerekçesiyle tutuklanan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer 601 gün sonra dün mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yılmaz ve Tüzer'in öğrencilik hakları ellerinden alındı.





'Öğrenciler harç parasını ödeyebilmek için inşaatlarda ölüyor'



Ferhat Tüzer cezaevinden gönderdiği ve Radikal gazetesinde yayımlanan mektupta ekonomik güçlük çeken öğrencilerin durumunu şöyle anlatmıştı:



"Sürekli demokrasiden, hak ve özgürlüklerden bahsedenlerin gerçek yüzü bu davaya bakıldığında rahatlıkla görülebilir. Ülkemizdeki milyonlarca öğrenci gibi bizlerin de yakıcı sorunu olan eğitimin paralı olması, öğrencileri akademik çalışmalar yerine bu sorunla boğuşmaya itiyor. Parası olmadığı için kilometrelerce yol yürüyen, yemek ve yurt parası bulamadığı için okuldan sonra çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sayısı, azımsanmayacak ölçüde. Harç parasını çıkarabilmek uğruna, inşaatlarda hayatlarını kaybeden öğrenciler hâlâ akıllarda. Yeni bir eğitim dönemi başladı. Bu aynı zamanda birilerinin ceplerini doldurma zamanı demek. Har(a)ç, katkı payı, kayıt parası vb. o kadar meşrulaştırıldı ki! Arada bir “Sakın para ödemeyin. Zorla alan olursa bize bildirin” diye açıklamalar yapılıyor. Ama bunun denetimi kesinlikle yapılmıyor. Eğitimin ticarileştirilmesine, bir sektör ve rant alanı haline getirilmesine ses çıkarmak, buna karşı olmak, yıllara varan hapis cezalarıyla yargılanmayı getiriyor. Yoksul halk çocuklarının okuyamadığı bu ülkede, zenginler için daha çok özel okul açılıyor. Bu okullar binbir çeşit reklamlar eşliğinde pazarlanırken buna sessiz kalabilmek mümkün mü?"





