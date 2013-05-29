Türkiye'de her gün 22 tecavüz vakası yaşanıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin sorusuna verdiği yanıt Türkiye’nin taciz, tecavüz olaylarında geldiği vahim tabloyu ortaya koydu. Sadece 2008 yılında 7 bin 859 vaka baz alındığında her gün 22 tecavüz olayı yaşanıyor. Resmi verilere göre, 2002-2008 yılları arasında toplamda 61 bin 469 tecavüz olayı yaşandı. Bu olaylara 99 bin 792 kişi karışıyor. Rakam, vakaların çoğunun toplu tecavüz olayı olduğunu gösteriyor.

Her gün 22 tecavüz yaşanıyor

Bakanlık verilerine göre, sadece 2008 yılında yaşanan tecavüz olaylarının 7 bin 859 olduğu düşünüldüğünde her gün 22 tecavüz olayı yaşandığı anlamına geliyor.

2009-2011 yılları arasında ise toplamda 29 bin 980 tecavüz suçu işlendi. 2009 yılında 8 bin 571 olan tecavüz suçu, 2011 yılında 10 bin 726'ya çıktı. Yine bu yıllar arasında işlenen cinsel taciz suçu ise 35 bin 556.

8 bini aşkın davadan 3 bine yakını beraatla sonuçlandı

3 yılda cinsel taciz ve tecavüzden yargılanan sanık sayısı ise, 35 bin 556 olmuştur.

Cinsel taciz ve tecavüz olaylarında karara bağlanan dava sayısı oldukça düşük. Binlerce dava beraatla sonuçlandı.

2011 yılında karara bağlanan davalardaki tecavüz suç sayısı 8 bin 756. 2 bin 850'si beraatla sonuçlandı.

Birtane: Türkiye’de her yıl on binlerce tecavüz

BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye'de her yıl on binlerce tecavüz olayı yaşanıyor. Binlercesi gizleniyor. Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından bir soru önergemize verilen cevabi yazı bu dehşet tablosunu bir nebze de olsa açığa çıkarıyor.

Tecavüzler meşrulaştırılıyor

Kol kırılır yen içinde kalır anlayışının yer ettiği toplumumuzda bu rakamların çok üzerinde tecavüz ve cinsel taciz yaşandığı kesindir. Kadın cinayetleri gizleniyor, tecavüzler meşrulaştırılıyor. İlgili Bakanlıklar ve yargı bu konuda hassas olmalıdır. Tecavüz ve cinsel taciz olaylarının üzerine gidilmeli, caydırıcı kararlar verilmelidir. Ancak en önemli nokta ise bu tür olayların önüne geçecek önlemlerin alınması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Birçok toplu tecavüzde takipsizlik kararı verildi

Bu kapsamda açılan davalar hakkında ise takipsizlik kararı verilmekte, davalar genellikle zaman aşımı nedeniyle düşmektedir. Verilen hapis cezaları ise genellikle adli para cezasına çevrilmektedir. Son yıllarda birçok toplu tecavüz davası hakkında takipsizlik kararı verilmiştir.