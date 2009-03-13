Türkiye'de her dört kadından biri migrenli

Kadınlık hormonları etkiliyor

Gelir düzeyi etken sahibi

Tedavi konusunda bilgi yetersiz



İlaç yerine patates kullanılıyor

Türkiye genelinde 5 bin 323 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Türkiye'de Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji Çalışması' sonuçları açıklandı. Türkiye'de migrenin haritasını çizen çalışma, Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu tarafından, 21 ilde yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.Sabah’ın haberine göre, Türkiye'de her dört kadından birinde migren var. Her üç kadına karşılık sadece bir erkekte migrene rastlanıyor. Migrenin kadınlarda daha sık görülmesinin sebebi ise kadınlık hormonları. Araştırma sonucunda elde edilen ilginç sonuçlardan biri de eğitim düzeyi ile ilgili. Eğitim düzeyi arttıkça migren görülme sıklığının azaldığı tespit edildi. Üniversite ve lise mezunlarında migren görülme oranı yüzde 17.6, ortaokul mezunlarında yüzde 14.2, ilkokul mezunlarında yüzde 19.1, sadece okuryazar olanlarda yüzde 20.4, okuma yazma bilmeyenlerde ise yüzde 31.6.Benzer bir ilişki de gelir düzeyi-migren için geçerli. Araştırma bulgularına göre gelir düzeyi düştükçe migren görülme sıklığı artıyor. Ayda 10 bin TL'nin üzerinde gelire sahip olanlarda migren görülme oranı yüzde 7.8 iken aylık geliri 2 bin TL ve altında olanlarda bu oran yüzde 16.1. 500 TL'den daha az gelire sahip olanlarda ise migren görülme oranı yüzde 18.2. Bu sonucun, düzenli ve doğru beslenme, uyku düzeni gibi etkenlerle ilişkili olduğu düşünülüyor.Araştırmada elde edilen en önemli sonuçlardan biri; hastaların büyük çoğunluğunun hâlâ, hastalığı ortadan kaldırmaya ve tedavi etmeye yönelik düzenli ilaç kullanma alışkanlığından uzak olmaları. Araştırma sonucunda düzenli ilaç kullanımının sadece yüzde 5 olduğu görüldü. Hastaların ortalama yüzde 40'ı bir ayda dörtten fazla, yüzde 50'si ise üçten fazla atak geçiriyor. Bunlar, düzenli ilaç kullanması gereken hastalar. Sonuç olarak; migren tedavisi yönünden yeterli bilinç düzeyine ulaşılamadığı görüldü.Araştırma, Türkiye'de insanların baş ağrısı için doktora başvurma oranının düşük olduğunu gösterdi. Baş ağrısı çekenlerin yüzde 48.6, migrenlilerin ise yüzde 29.4'ünün doktora başvurmadığı ortaya çıktı. Araştırma sonucunda, doktora gitmeden ağrısıyla baş etmeye çalışanlara ait bulgular da elde edildi. Örneğin, migrenliler arasında başına patates bağlayanlar hâlâ yüzde 3.2 oranında. Yine migrenlilerin yüzde 1.7'si bitkisel ilaç kullanıyor. Yüzde 0.7'si ise akupunktur yaptırıyor. Araştırmaya göre; migren hastalarının yüzde 88.3'ü ilaç kullanıyor. Ama bu hastalardan sadece yüzde 36.9'u ilacı doktor tavsiyesiyle alıyor.