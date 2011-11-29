Türkiye’de her dört çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor







Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - 11 yaşında şofben sızıntısına kurban giden Gizem’in ölümü Türkiye’de çocukların yaşadığı acımasız gerçekleri bir kez daha güdeme taşıdı. Geçtiğimiz yıl, öğretmeninin yoksul olması nedeniyle kendisini sınıf başkanı yapmadığını anlatan Gizem’in dikkat çektiği fakirlik en çok çocukları vuruyor. Uluslararası Çocuk Merkezi’nden alınan bilgiye göre, Türkiye’de her 4 çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor. Beş yaşından küçük çocuklar arasında 55 bin çocuk yeterli beslenemiyor. 630 bin civarında çocuk ağır koşullar altında çalışıyor.



Küçük Gizem, sınıf arkadaşlarına böyle seslenmişti





Çocukların kültürel ve sosyal haklarının ölçümü yok



Uluslararası Çocuk Merkezi, çocuklara ilişkin hak kategorilerinde, uluslararası ve ulusal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde bölgeler arasında ve kent-kır ve kentlerin içinde büyük eşitsizlik yaşandığına dikkat çekiyor. Merkez, “Her ne kadar yakın zamanda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yoksulluk göstergelerini uygulama girişimi varsa da çocukların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını olumsuz olarak etkileyen sorunların düzeyinin anlaşılması için gerçek bir ölçüm yoktur.”

630 bine yakın çocuk ağır işçi



Güvenilir istatistiki veriler olmasa da, son 20 çalışan çocuk sayısının 1milyon 700 binden sadece 960 bine düştüğü tahmin ediliyor. Bunların 320 bini 6-15 yaş arasında. Hala 630 bin civarında çocuk ağır çalışma koşullarında yaşam savaşı veriyor. ILO’nun 182 sayılı sözleşmesine göre, bu çocuklar ‘En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği olarak’ sınıflandırılıyor.

Tehlike çanlarının çaldığı 635 bin çocuk



Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) Sokak Çocuklarına İlişkin Geçici Komitesi, sokakta yaşayan ve/veya çalışan 41 bin 982 çocuğun SHÇEK’in sunduğu hizmetlerden faydalandığını raporuna yansıttı. Yaklaşık 635 bin çocuğun, kendini sokakta bulma riskine sahip olduğu, bu nedenle zorla çalıştırma, satış, pornografi ve fuhuş gibi çok çeşitli istismara açık olduğu tahmin ediliyor.

Son 15 ayda 2 bin 338 çocuğa şiddet



2010 yılı başından itibaren Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM), Türkiye’de çocuklara karşı şiddeti raporlama ve izleme çalışması yapıyor. UÇM’nin, basından yararlanarak hazırladığı verilere göre, son 15 ayda 2 bin 338 çocuğa karşı şiddet vakası yaşandı.

Gizem’in hüzünlü hayatı



Bursa’nın Orhangazi ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen kız kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor. Yaşamını yitiren Gizem Bera Yüksel (11), geçen yıl öğretmeninin sınıfta arkadaşlarına öğüt verirken çektiği görüntüleri internette tıklanma rekorları kırınca televizyon kanallarında üst üste haber olmuştu. Gizem, katıldığı Beyaz Show’da ise zekası ve hazırcevaplığı ile izleyenleri ekran başına kilitlemiş ve kahkahaya boğmuştu.

