Türkiye'de her beş erkekten birinin sorunu aynı

Türk Androloji Derneği tarafından açıklanan, ülke çapında 2.593 çift kapsamında yürütülen tıbbi araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de her 5 erkekten 1’i erken boşalma sorunu yaşıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, cinsel sağlık konusunda toplumu bilinçlendirmek amacı ile faaliyetler yürüten Türk Androloji Derneği, erken boşalma sorunu hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak için bir kampanya başlattı. “Bazen Doğru Süre Bir Dakikadan Daha Fazlasıdır” sloganıyla hayata geçirilen bu kampanyanın hedefi, sık rastlanan medikal bir sorun olan erken boşalmanın bir çözümü olduğu ve bu çözüme ulaşmak için doktora başvurulması gerektiği konusunda çiftleri bilgilendirmek.

Kampanya çerçevesinde, başta onemliolansuresi.com internet sitesi olmak üzere değişik iletişim araçları ile, bu sorundan şikayetçi olan çiftleri erken boşalmanın çok sık rastlanan medikal bir durum olduğu, bu sorunun bir çözümünün olduğu ve tedavi amacı ile hekimlere başvurulması gerektiği konusunda bilgilendirmek hedefleniyor.

Sonradan da ortaya çıkabilir

Erken boşalma, boşalmanın cinsel birleşmeden hemen önce veya cinsel birleşmeyi takip eden 1 dakika içerisinde olduğu, boşalmayı geciktirememe ile karakterize edilen stres bir erkek cinsel fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanıyor. Çiftlerin aile mutluluğunu tehdit eden, onları stres, moral bozukluğu veya cinsel ilişkiden kaçınma gibi olumsuzluklara yöneltebilen bu sorunun, hayat boyu var olan ve önceleri yokken sonradan ortaya çıkan dört tipi bulunuyor. Her dört tipinin başta ilaç tedavisi olmak üzere değişik tedavi yöntemleri bulunuyor.

Türkiye çapında 2.593 çift kapsamında yürütülen tıbbi araştırma sonuçlarının da açıklandığı basın toplantısında, Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Selahittin Çayan ve Kadın Hastalıkları- Doğum Uzmanı Dr. Özlem Dural, konunun değişik yönleri hakkında ayrıntılı bilgi sundular.

'Türkiye’de her 5 yetişkin erkekten 1’i erken boşalma sorunu yaşıyor'

Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu yaptığı konuşmada erken boşalma sorununun mutlu bir aile hayatının önündeki önemli engellerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu konuda 2010 yılında gerçekleştirdikleri ve 2.593 çift nezdinde yürütülen tıbbi araştırma sonuçlarına göre ülkemiz toplam yetişkin erkek nüfusunun yüzde 20’sinde 4 farklı tipte erken boşalma sorunu tespit ettiklerini belirtti. Bu oranın dünyanın farklı ülkelerinde çok büyük bir değişkenlik göstermediğinin altını çizen Prof. Dr. Kadıoğlu, benzer bir oranın İtalya ve Almanya için de geçerli olduğunu, sadece ABD’de yüzde 24 gibi nispeten daha yüksek bir oran ile karşılaşıldığını ifade etti.

Türkiye içinde erken boşalma vakalarının en düşük olduğu bölge olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinin öne çıktığını ama bunun temel nedeninin bölgenin sosyo-kültürel yapısından kaynaklanan bu sorunu paylaşamama veya bundan utanma duygusundan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erken boşalma sorununun bir çok nedeni bulunmaktadır. Bunların içinde aşırı kilo, prostat iltihabı, tiroid hormonu artışı gibi genel sağlık problemleri olabileceği gibi, kişinin duygusal problemleri veya yaşadığı travmatik bir cinsel deneyim de olabilir. Ayrıca uzun süreli ilişki yaşayan, fazla çocuk sayısı olan veya düşük gelir ve eğitim seviyesine sahip gruplarda erken boşalma sorununa daha sık rastlanmaktadır.”

Sorunun çözümündeki engeller

Toplantıda söz alan Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Selahittin Çayan ise konuşmasında ejakülasyon kontrolünün olmaması durumunun erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin yaşamlarında ve başta aile mutluluğu olmak üzere yaşam kalitesinde önemli olumsuz etkilere yol açabildiğini belirtti.

Bu alanda ABD’de yapılan ve 1,587 erkeği kapsayan gözlemsel bir çalışmada erken boşalma yaşayan erkeklerin yüzde 64’ü, streslerini “biraz” veya “çok ciddi” olarak tanımlamış; aynı şekilde bu durumun kadın partneri de olumsuz yönde etkilediği saptanmış. Erken boşalma yaşayan erkeklerin eşlerinin yüzde 44’ü, kendi streslerini “biraz” veya “çok ciddi” olarak tanımlamış; keza bu kadınların sadece yüzde 38’i, cinsel tatminlerini “iyi” veya “çok iyi” olarak adlandırmış.

Erken boşalma sorununun tedavisinin önünde çeşitli engeller olduğunu belirten Prof. Dr. Çayan, birinci sırada hastaların semptomlarını doktorlarıyla veya eşleriyle paylaşmaktan utanmalarının geldiğini; ayrıca bu sorunun geçici veya psikolojik olduğu, yaşlanmanın doğal parçası olduğu, sıklıkla çözümsüz olduğuna dair yanlış algıların da önemli engeller teşkil ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumumuzda bir çok kişi de bu sorun ile ilgili ne yapmaları veya nerede çözüm aramaları gerektiği hakkında bilgi sahibi değildir; hatta bir bölümü bunu bir sorun olarak görmeyebilmektedir.”

“Bazen Doğru Süre Bir Dakikadan Daha Fazlasıdır” sloganı ile başlattıkları kampanyanın ana hedefinin toplumun erken boşalma sorunu hakkında doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çayan sözlerini şöyle tamamladı:

“Toplumumuzun yetişkin erkeklerinin yüzde 20’sini etkileyen bu durum bir kader değildir. Değişik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yönde şikayetleri olan bireyler www.onemliolansuresi.com web sitesini ziyaret edebilir; bu sitede bulunan dört soruluk Erken Boşalma Tanı Testi ile sorunları hakkında ön değerlendirme yapabilir ve daha sonra doğru tanı ve tedavi için doktora başvurabilirler.”

'Erken Boşalma Sorunu Kadın Cinsel Sağlığına da Etki Ediyor'

Toplantıda son olarak söz alan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Uzm. Dr. Özlem Dural ise, konuşmasında erkeklerin yaşadıkları erken boşalma sorunun kadınların cinsel sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı.

Erken boşalma sorunun tedavi edilmemesi durumunun aile hayatını ve eşlerin uyumlu cinsel birlikteliğini doğrudan etkilediğini belirten Uzm. Dr. Dural şunları söyledi:

“Erken boşalmanın tedavi edilmediği durumlarda çiftlerde seksüel ve duygusal ilişkide bozulma; kişisel streste artış veya kişiler arası ilişkilerde zorluklar yaşanması kaçınılmazdır. Kadında cinsel işlev bozukluklarının nedenlerinden biri de eşlerinde var olan cinsel işlev bozukluklarıdır. Nitekim araştırmalar erken boşalma problemi yaşayan hastaların eşlerinde de cinsel işlev bozukluklarının daha sık görüldüğünü göstermektedir.

