Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Oktay Çelik, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılda ortalama 7 milyon insanın kanserden hayatını kaybettiğini, bunlardan 740 bininin meme kanseri olduğunu ifade etti.

Çelik, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı içinde, olabildiğince çok insana ulaşarak, meme kanseri taraması ve muayene yaptıklarını aktararak, "Çeşitli seminer ve konferanslar vererek, halkı bilinçlendirmek istiyoruz. Meme kanserifarkındalığının artması çok önemli. Çünkü dünyada her 11 dakikada 1 kadın meme kanserinden hayatını kaybederken, her 3 dakikada 1 kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Türkiye'de her 8 kadından biri, meme kanseri." ifadelerini kullandı.

Meme kanseri vakalarının üçte birinin erken dönemde yakalanarak ilerlemesinin durdurulabildiğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Diğer üçte birlik kısmı ise uygun tedavi ve destekleyici tedaviyle daha uzun yaşam sağlanıyor. Meme kanserinin nedenleri ve belirtileri ile hastalıktan korunma ve erken tanı konularında bilgilendirilme, hastalıkla mücadelede çok önemli bir rol oynar. Meme kanserinden korunmak için doğal ve lifli gıdalar tüketilmeli, alkol ve sigara içilmemeli. Kansere genetik ve kişisel faktörlerden çok çevre ve beslenme bozukluğu sebep olur. Özellikle doğal gıdalar tüketilmesi ve endüstriyel katkı maddelerinden kaçınılması gerekir. Bol posalı ve lifli bitkisel gıdalar ve taze meyve yenilmelidir. Ev yoğurdu da önlem almada çok etkilidir. Meme kanserinden korunmak için 20 yaşından sonra her kadın, her ay 10 dakika kendi kendini muayene etmeli ve 3 yılda bir hekim muayenesine gitmeli. Özellikle 40 yaşından sonra mamografi ile meme kontrolü için hastanelere müracaat etmeli."