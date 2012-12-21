Türkiye'de her 3 kadından biri çocuk yaşta evleniyor

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, çocuk yaşta gelin olanları araştırdı ve ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Araştırmaya göre Türkiye’de her 3 gelinden biri çocuk yaşta evleniyor. Sadece kadınlar değil nüfusun yüzde 28’i çocuk yaşta evleniyor.

Araştırmda UNICEF raporlarına göre dünya genelinde 25-49 yaşları arasında 400 milyon kadının, çocuk yaşta evlendirildiğinin de altı çizildi

İşte ‘Çocuk gelin’lerin 2012 yılı almanağı:

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 25 yaşındaki E.D. ile imam nikahıyla birlikte yaşayan ve nüfus kaydına göre 11 yaşında olan Z.Ç.’nin sekiz aylık hamile olduğu anlaşıldı. Hastanede yapılan muayene sonucunda doktorların kontrol altında tutmak istediği Z.Ç.’ye eşi izin vermedi. 5 Ocak 2012

Malatya'da 17 yaşındaki biriyle kaçıp yasal olmayan imam nikahıyla evlenen 14 yaşındaki kız çocuk ailesi tarafından kabul edilmeyince Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. 5 Ocak 2012

15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek isteyen anne babaya ‘cinsel istismara teşebbüs’ suçlamasıyla üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Ocak 2012

Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel bir hastanede 16 yaşında birinin kimliğini kullanarak doğum yapan kız çocuğun 12 yaşında olduğu ortaya çıktı. Kız çocuğun bir yıl önce 16 yaşında bir erkekle evlendirildiği öğrenildi. Savcı soruşturma başlattı. 9 Ocak 2012

Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka, Türkiye’de her üç kadından birinin çocuk yaşta evlendirildiğini söyledi. Milletvekili “Çocuklarımızı para için, töre için gelin ediyoruz” diye konuştu. 9 Ocak 2012

Gaziantep’te 13 yaşındayken resmi nikah olmadan evlendirilen ve kocası tarafından kovulunca ailesinin evine dönen A.Y.’nin dramı bir buçuk aylık bebeği hastalanınca anlaşıldı. 19 Ocak 2012

Gaziantep Müftüsü, erken yaşta evliliğin İslam dininde onaylanmadığını söyledi. 19 Ocak 2012

Denizli milletvekili Adnan Keskin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, resmi nikah belgesini görmeden dini törenle kişileri evlendiren din görevlilerini hatırlattı ve bu konuda kaç kamu görevlisi hakkında idari işlem yapıldığını sordu. Keskin’in bir sorusu da 2005 yılından bu yana 17 yaşın altında doğum yapan kız çocukların sayısıydı. 26 Ocak 2012

Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, evlilik yaşının 18’e çıkarılması için TBMM’ye yasa teklifi verdi. 26 Ocak 2012

İngiltere’de İran-Kürt Kadın Hakları Örgütü’nün (IKWRO) yayınladığı raporda, sadece Londra’nın Islington mahallesinde 2010 yılında 30 kız çocuğun zorla evlendirildiği belirtildi. Bu çocuklardan beşi 9-11 yaşları arasındaydı. İngiltere’de her yıl üç bin kız çocuk evlendiriliyor. 2 Şubat 2012

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çocuk yaşta evliliklerin sebeplerinin geri kalmışlık, feodal yapı ve eğitimsizlik olduğunu söyledi. Bakan, Türk Ceza Yasası’nda çocuk evliliklerini önlemek için düzenlemeler yapılacağını bildirdi. Erken yaşta evliliklerin sadece yasal değişiklik yapılarak engellenemeyeceğine işaret eden Şahin “Zamana ihtiyaç var” dedi. 4 Şubat 2012

Adana'da 13 yaşındaki kız ile 16 yaşındaki oğlanı düğün yaparak evlendirdikleri ileri sürülen aileleri hakkında, "çocuğun cinsel istismarına yardım" suçundan yedi buçuk yıl hapis istemiyle dava açıldı. 6 Şubat 2012

Romanya’nın Investi köyünde yaşayan RifcaStanescu isimli genç kadın, kızı Maria'yı 12 yaşındayken dünyaya getirmişti. Maria ise annesinin okula devam etmesi için yaptığı tüm ısrara rağmen, 11 yaşındayken bir çocuk sahibi oldu. 14 Şubat 2012

Uçan Süpürge Derneği, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için Medeni Yasa’da değişiklik yapılması talebiyle başlattığı imza kampanyasında 50 bin imza topladı. İmzalar; çocuk ve kadın örgütleri, gazeteciler, tiyatro oyuncuları ve lise öğrencilerinden oluşan 80 kişilik bir heyetle TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e teslim edildi. 8 Mart 2012

Gazeteci Sultan Arınır CNNTürk televizyonu için çocuk gelinler konulu bir mini-belgesel yaptı. Film için Uçan Süpürge ve Uluslararası Çocuk Merkezi gibi kuruluşların yanı sıra Prof. Dr. Yakın Ertürk’le de görüştü. Film 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlandı. 8 Mart 2012

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran yasa teklifine getirilen eleştirilere yanıt verdi: “Kanunun neresinde, hangi hüküm çocuklarımızı erken yaşta evlenmeye yönlendirecek? Bunları söylemeleri için daha vakit var.” 12 Mart 2012

Sakarya’da kuzeniyle evlendirilen 16 yaşındaki kız çocuk, evde eşi ve onun ailesi tarafından işkenceye maruz kaldığı için savcılığa başvurdu. Çocuk koruma altına alındı. 14 Mart 2012

İzmir’de açılan Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nda Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri çocuk gelinler konulu bir gösteri hazırladı. Öğrenciler küçük yaşta evliliklere dikkat çekerken, bu evliliklerin suç olduğunu, gelinlik satanların bu suça ortak olmaması gerektiğini vurguladı. 22 Mart 2012

Uçan Süpürge’nin öncülüğünde çalışmalarına başlayan Çocuk Gelinlere Hayır Platformu’nun arama toplantısı Ankara’da yapıldı.Toplantıya kadın ve çocuk hakları örgütleri ile üniversitelerden 30 temsilci katıldı. 28 Mart 2012

Tekirdağ Hayrabolu’da 14 yaşındaki kızlarını evlendirebilmek için noterden muvaffakatname alan karı-koca hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı belgeyi veren noter hakkında da inceleme başlattı. Ceza Yasası’nın 279. maddesi kamu görevlilerine suçu ihbar etme yükümlülüğü veriyor. 9 Nisan 2012

İngiltere merkezli ‘Girls not Brides’ın üyeleri Uçan Süpürge’yi ziyaret etti ve burada Uçan Süpürge’nin kurduğu Çocuk Gelinlere Hayır Platformu’nu oluşturan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle toplantı yaptı.23 Nisan 2012

Tokat’ta12 yaşındaki bir kız çocuğun 8 ay önce 26 yaşındaki bir erkekle evlendirildiği ve 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Kızın babası ve kocası hakkında cinsel istismar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. 3 Mayıs 2012

Yönetmen Bingöl Elmas, Türkiye’deki çocuk evliliklerinin sebepleri ve sonuçlarını incelediği bir belgesel çekti “Evcilik” adlı bu belgesel 15. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde gösterildi. 11 Mayıs 2012

Kırıkkale Üniversitesi’nde düzenlenen bir söyleşide sosyolog Dolunay Şenol, erken yaşta evliliklerin “Türk aile yapısını” tehdit ettiğini söyledi. Şenol, “Bu evliliklerin önlenmesinde medyaya ve Diyanet’e önemli görevler düşüyor” dedi. 22 Mayıs 2012

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, zorunlu eğitimi kademeli bir şekilde 12 yıla çıkaran “4+4+4” yasasının esas bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Tarhan, itiraz gerekçesinde tasarının çocuk yaşta evliliklere de yol açacağını belirtti. Tarhan “Bu yasa Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı” dedi. 8 Haziran 2012

İngiltere’de isteği dışında evlendirilen kadınların sayısı artması üzerine başbakan David Cameron ‘‘Rıza dışı evlilikleri suç kapsamına almak şart. Çünkü bu durum iğrenç ve kölelikten bir farkı yok. 15-16 yaşındaki İngiliz vatandaşı çocuklar zorla başka ülkelere kaçırılıp istemedikleri biriyle evlendiriliyor. Bu bir suçtur” diye konuştu. Bu tür evliliklerin en önemli nedeni, para karşılığı oturma izni alabilmek. Hükümete bağlı Zorla Evlendirme Yardım Ofisi geçen yıl 1468 vakayı araştırmıştı. 8 Haziran 2012

Sivil toplum kuruluşu ‘SavetheChildren’, dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 bin genç kadının gebelik veya doğum sırasında öldüğünü açıkladı. Temmuz 2012’de Londra'da düzenlenen aile planlaması konferansından önce yayımladığı raporunda, her yıl 1 milyon genç annenin bebeğini kaybettiği belirtildi. 18 yaşın altındaki annelerin bebeklerinin ölme riski yüzde 60 daha fazla. 29 Haziran 2012

Van Kadın Derneği’nin güncel raporuna göre, kentte her iki kadından birinin ‘çocuk gelin’ olduğu, yani çok küçük yaşta evlendirildi bildirildi. Kentte ayrıca her iki kadından biri okuma-yazma bilmiyor.6 Temmuz 2012

Reşit olmayan yüzlerce Mısırlı kız çocuğu Basra Körfezi’nden yaz tatili için ülkeye gelen zengin turistlerle, para karşılığında geçici olarak evlendiriliyor. İngiliz Independent on Sunday gazetesinde yayımlanan ‘Yaz gelinleri skandalı’ başlıklı haberde, yaz evlilikleri olarak adlandırılan bu birlikteliklerin, yasal bağlayıcılığı bulunmadığına da yer verildi.

Yani tatili biten yabacı damatlar ülkelerinde döndüklerinde evlilikleri bitiyor. Gelinlerin ‘fiyatı’ 320-3200 sterlin arasında değişiyor. 16 Temmuz 2012

İstanbul’da 31 yaşındaki Zülfikar B., iki aylık hamile olan 19 yaşındaki eşi Mahmure Karakule’yi 47 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Beş ve iki yaşlarında iki çocukları bulunan çiftin resmi nikahı yok. 18 Temmuz 2012

16 yaşında evlendirilen, 18'ine girmeden hamile kalıp -30 derecede dışarıda doğum yapmak zorunda bırakılan ve bebeği ölü doğduğu için yıllarca şiddet gören Melek Karaaslan, 8 yıllık evliliğinin sonunda bir tuvalette bağlanmış olarak bulundu. 20 Temmuz 2012

Kayseri Sarız’da 15 yaşında bir kız çocuk, kendisini kaçıran Tolga B. İle evlendirildi. Olayı başından beri bilen köy muhtarı ve jandarmanın müdahale etmediği iddia edildi. 20 Temmuz 2012

Adana’da resmi nikah olmadan evlendiği D.H.’yi bıçaklayan Erdi Z. 15 yaşından küçük kıza zincirleme cinsel istismar suçundan yargılanmaya başladı. 30 Temmuz 2012

Hakkari’de Binevş Kadın Merkezi’nin köylerde yaptığı anket, kadınların en çok kumalık, erken evlilik, berdel ve kız çocukların okula gönderilmemesinden yakındığını ortaya koydu. 31 Temmuz 2012

İzmir Menemen’de 16 yaşındaki birine kaçarak evlenen 13 yaşındaki G.O.’nun hamile olduğu hastanede anlaşıldı. 1 Ağustos 2012

Takvim gazetesinin haberine göre, İzmir’de 12 yaşında evlendirilen kız çocuk sezaryenle doğum yaptı. anne karnındayken dışkısını yutan bebek yoğun bakıma alındı. 2 Ağustos 2012

Samsun Ayvacık’ta geçen yıl kızlarını kendisinden yaşça oldukça büyük bir erkekle evlendiren aile, 16 yaşındaki diğer kızlarını da yine para karşılığında 35 yaşındaki birine satmaya kalkıştı. Bu evliliği istemeyen çocuk evden kaçtı. Psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde üvey babasının onu sürekli taciz ettiğini anlattı. 5 Ağustos 2012

Ağrı Doğubayazıt’ta 16 yaşındaki Z.Ö. karnındaki sekiz buçuk aylık bebeğiyle öldü. Resmi nikahsız eşi, ölen eşinin yaşının küçük olduğunu bilmediğini söyledi. 9 Ağustos 2012

Adana’da yasal olmayan dini törenle zorla evlendirilen 16 yaşındaki Zeynep A. trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi. Babası cenazeye gelmeyen damadından şikayetçi oldu. 17 Ağustos 2012

Adana'da kendisinden 20 yaş büyük bir erkeğe kaçıp nikahsız birlikte yaşayan 14 yaşındaki çocuk gelin B.B., hamile kaldıktan sonra zorla alıkonulduğu iddiasıyla yardım isteyince, jandarma tarafından kurtarıldı. 29 Ağustos 2012

Bölge illerine hizmet veren Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2010 yılında 573, 2011 yılında 520, bu yılın ilk sekiz ayında ise 193 olmak üzere 18 yaş altındaki toplam 1286 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Yılda yaklaşık 20 bin doğumun gerçekleştiği hastanede, 13 yaşında 20 çocuk doğum yaptı. 12 Eylül 2012

Bursa’da 14 yaşındayken resmi nikahsız evlenen A.D. için yargı altı yıl sonra devreye girdi. Eşi cezaevine giren çocuk ‘Devlet beni koruyacağına mağdur etti’ dedi. 18 Eylül 2012

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, Haliç Kongre Merkezi’nde Çocuk Gelinler temalı fotoğraf sergisi düzenledi. 7 Ekim 2012

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın kurduğu Küresel Girişim, çocuk gelinler konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Sabancı Vakfı’na teşekkür etti, özel bir sertifika verdi. Sabancı Vakfı üç yıldır Uçan Süpürge’nin Çocuk Gelinler projesini destekliyor. 9 Ekim 2012

Bir çocuk gelin öyküsü anlatan Lal Gece filminin galası, filmin çekildiği Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Yakınsu köyünde yapıldı. 8 Ekim 2012

İzmir’de 2006 yılında 17 yaşındayken kendisinden iki yaş küçük bir kız çocuğu kaçırıp yasal olmayan yolla evlenen Raşit B.’nin cezası altı yol sonra kesinleşti. Hakkında kamu davası açılan B. 11 yıl hapse mahkum oldu. 9 Ekim 2012

İngiltere’nin ünlü gazetesi TheIndependent, Bangladeş’in dünyada çocuk evliliklerinin en çok görüldüğü ülke olduğuna dikkat çekti. BM raporlarına referans veren gazete, 2020’ye kadar 15 yaşın altındaki çocuk gelinlerin sayısını 50 milyon olarak duyurdu. 9 Ekim 2012

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, çocuk gelinlerin yanı sıra çocuk damatlar da olduğuna dikkat çektiği yazısında geçen yıl 18 yaşın altında 14 bin 217 erkeğin evlendirildiğini hatırlattı. 10 Ekim 2012

Uçan Süpürge ve UNICEF sosyal medyada ‘Türkiye’de kız çocuk olmak ne demek’ diye sordu, yüzlerce kişi yorumlarını kamerayla kaydedip gönderdi. 10 Ekim 2012

Uçan Süpürge’nin öncülüğünde kurulan Çocuk Gelinlere Hayır Platformu, Birleşmiş Milletler’in Dünya Kız Çocuklar Günü ilan ettiği 11 Ekim’de kuruluş bildirgesini açıkladı. Platform, 12 kentten 54 sivil toplum örgütü ve üniversite biriminden oluşuyor. 11 Ekim 2012

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Dünya Kız Çocuklar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda “Kız çocuklara yatırım yapılması ahlaki bir sorumluluktur, temel adalet ve eşitlik kuralıdır” dedi. Genel sekreter kız çocukların gelin olmasını değil çocuk olarak kalmasını sağlamak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. 11 Ekim 2012

Urfa’da 28 yaşındaki bir akrabasıyla evlendirilmek istenen 13 yaşındaki kız çocuk jandarma tarafından kurtarıldı. Çocuğun babası ve sözde müstakbel kocası tutuklandı. 15 Ekim 2012

Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi, Bursa’da yaptığı konuşmada kız çocukların erkeklerin kadınları kontrol altına almaya çalıştıkları ataerkil düzen yüzünden küçük yaşta evlendirildiğini söyledi. Başterzi, “Artık 18 yaşın altında kız çocukların evlendirilmesini istemiyoruz. Çocuk gelinler istemiyoruz” dedi. 16 Ekim 2012

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırması, 15-19 yaş arasındaki üç milyon kız çocuğun her yıl uygunsuz şartlarda doğum yaptığını gösterdi. Bu doğumların yarısı anne ile bebeğin ölümüyle sonuçlanıyor. Dünya genelinde her beş kız çocuktan biri 18 yaşında doğum yapıyor. 17 Ekim 2012

UNICEF raporlarına çocuk gelinler gerçeği bir kez daha yansıdı: Dünya genelinde 25-49 yaşları arasında 400 milyon kadın, çocuk yaşta evlendirilmiş! 17 Ekim 2012

Erzurum’da 11 yaşındaki kız çocukla yasal olmayan dini törenle evlendirilen ve aralarında beşik kertmesi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki erkek, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Bu evliliğe izin veren babalar ise serbest kaldı. 18 Ekim 2012

Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili İdris Baluken, çocuk evlilikleri hakkında

Meclis Araştırması açılmasını talep etti. Baluken sorunun çözümü için siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. 18 Ekim 2012

Milliyet gazetesi, Urfa’da ailesinin okuldan alıp evlendirmek istediği 15 yaşındaki Şehnaz’ı manşetine taşıdı. ‘Şehnaz’ın son 60 günü’ başlıklı haberden sonra Bakan Fatma Şahin aileyle görüşeceğini söyledi. 22 Ekim 2012

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye hakkındaki sonuç gözlemleri raporunda erken evliliklerin halen ciddi bir sorun olarak devam ettiği vurgulandı. Komite Türkiye’ye 17 olan asgari evlilik yaşını 18’e çıkarmasını tavsiye etti. 30 Ekim 2012

Samsun’da otomobil çarptı diye hastaneye götürülen 14 yaşındaki S.D., taburcu olduktan sonra trafik kazası geçirmediğini, onu ağır yaralı hale getirenin eşinin dayağı olduğunu anlattı. On gün yoğun bakımda kalan S.D. bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı 19 yaşındaki Salih C. Tarafından dövülmüş, sonra da üzerinden motosikletle geçmişti. 2 Kasım 2012

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı bu seneki “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü”nü, çocuk gelinler konusundaki çalışmaları dolayısıyla Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’ne verdi. Ödül töreni çağdaş sanatlar merkezi’nde yapıldı. 3 Kasım 2012

Gaziantep’te yasa dışı evlilikle bir araya geldiği 17 yaşındaki Bahar K.’yi bıçaklayarak öldüren Feridun K. İki buçuk ay sonra yakalandı. Çiftin üç yaşında bir çocuğu var. 4 Kasım 2012

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda tüm partiler “Kız çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmelerini önlemek için gerekli önlemleri almakla devlet yükümlüdür” ifadesinde anlaşmaya vardı. 9 Kasım 2012

Reis Çelik’in filmi Lal Gece, 39. Brüksel Bağımsız Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi oldu. Film, 60 yaşlarında bir erkekle 14 yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmesini anlatıyor. 12 Kasım 2012

Adapazarı’nda iki yıl önce 15 yaşındayken 22 yaşındaki bir erkekle evlendirilen Emine Y. sürekli şiddete maruz kaldığı için sığındığı ailesinin evinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 13 Kasım 2012

Ankara’da bir araya gelen 39 kadın sanatçı ‘çocuk gelinler’i ortak tema olarak belirledikleri resimleriyle Türk-İngiliz Kültür Derneği’nde bir sergi açtı. 13 Kasım 2012

Vatan gazetesi yazarı Ruhat Mengi, köşe yazısında ‘Çocuk gelinler için de güvenlik butonu olacak mı?’ diye sordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şiddet gören kadınların acil durumda güvenlik güçleriyle iletişim kurabileceği güvenlik butonu uygulaması başlatmıştı. 15 Kasım 2012

Fantastik edebiyatın büyük yazarı Ursula Le Guin’in ‘Aya Tırmanmak’ adlı öykü kitabı yayımlandı. Kitapta çocuk gelinlerin yaşamını anlatan bir öykü de bulunuyor. 17 Kasım 2012

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden avukat Şahin Antakyalıoğlu’nunbarolara yaptığı ‘çocuk evliliklerini gündemlerine alma çağrısına ilk yanıt geldi:Hatay Barosu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yaptığı açıklamayla çocuk yaşta evlilikler konusunda çaba sarf edeceklerini ilan etti. 20 Kasım 2012

Çocuk Gelinler afiş sergisi, TAV Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, Uluslararası Çocuk Merkezi ve öğretim görevlileri Fulya İnce Gürer veÖzlem Özkal'ın danışmanlığında, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü, 3. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.22 Kasım 2012

Ankara milletvekili Gülsün Bilgehan, TBMM Başkanlığına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, çocuk evliliklerinin önlenmesi için Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları sordu. 21 Kasım 2012

Ünlü mizah dergisi Gırgır, Türkiye’nin çocuk gelinler sorununu kapağına taşıdı. 22 Kasım 2012

Uçan Süpürge’nin dergisi Uçan Haber’in “Çocuk Gelinler” temalı İngilizce özel sayısı çıktı. Uçan Süpürge iki yıl önce aynı temalı Türkçe özel sayı çıkarmıştı. 25 Kasım 2012

İstanbul’da 17 yaşındaki biriyle yasal olmayan dini törenle evlendirilen 14 yaşındaki kız çocuk, hastanede doğum yaptı. Bebeğin babası ve anneannesine dava açıldı. 25 Kasım 2012

Bir araştırma şirketinin 38 ilde 9-18 yaş arası 3864 çocukla yaptığı araştırma, bu çocukların yüzde 27’sinin evli olduğunu, evlilerin yüzde 75’inin de çocuk sahibi olduğunu gösterdi. Evli olan kız çocukların yüzde 80’inin okuma-yazma bilmediği de çıkan sonuçlar arasında. 25 Kasım 2012

Urfa’da Öğretmenler Günü için düzenlenen törende, öğretmen Zeynep Dal tarafından hazırlanan oyunda, çocuk yaşta evlilikler ve tarlada çalışan öğrencilerin eğitimden uzak kalması konuları anlatıldı. Ben Öğretmen Olmak İstiyorum adlı tiyatro gösterisinin son perdesinde gelinlikle sahneye çıkan 12 yaşındaki öğrenci duvağını yere atarak erken evlilikleri protesto etti. 26 Kasım 2012

Bursa’da Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, erken evlilikler konulu film gösterimi ve söyleşi düzenledi. Etkinlikte konuşan avukat Begüm Karapınar geçen yıl 20 bin ailenin küçük yaştaki çocuklarına evlenme izni alabilmek için mahkemelere dava açtığını hatırlattı. 28 Kasım 2012

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki çalışma odasına erken evliliklere dikkat çekmek için “Gelin Göndermeyelim” afişi astı. Afiş, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın kampanyasının bir ürünü. 29 Kasım 2012

Muş Kadın Derneği’nin Sabancı Vakfı destekli ‘Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz Olmasın’ projesinin saha çalışmaları başladı. Proje kapsamında Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 29 Kasım 2012

Adana’da kadınlara yönelik şiddet hakkında konuşan avukat Hülya Gülbahar, Diyarbakır’da 17 yaşın altında evlendirilen kız çocuklara dikkat çekti, bu yılın ilk on ayında 825 doğum yaptığını hatırlattı. 1 Aralık 2012

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dicle Üniversitesi işbirliğiyle ‘Çocuk Gelinler’ araştırması yaptı. Görüşülen kadınların yüzde 72’sinin zorla evlendirildiği, yüzde 20’si evlendiğinde henüz buluğa ermemiş olduğu, araştırmadan çıkan bazı gerçekler. 2 Aralık 2012

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı’ düzenledi. Konferansta küçük yaşta evliliklerin hukuki boyutu tartışıldı. 3 Aralık 2012

İzmir’de Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi, kent genelinde çocuk gelinlerin oranının yüzde 4,5 olduğunu söyledi. 3 Aralık 2012

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 17 yaşındaki Helin I. Bir süre önce eşiyle tartışıp gittiği aile evinde kendini asarak yaşamına son verdi. 11 Aralık 2012

Mardin’de bir yurttaş yerel gazeteye, Suriye’den gelmiş bir ailenin 16 yaşındaki kızı Samime’nin 10 bin TL karşılığında evlendirildiğini ihbar etti. 11 Aralık 2012

Uşak milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde çocuk evliliklerinin önlenmesi için hangi tedbirlerin alındığını, ergen kızların evlendirilmesinde sakınca olmadığını söyleyen Ağrı müftüsü hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadığını sordu. 11 Aralık 2012

Uçan Süpürge, “Çocuk Gelinler-II” projesi kapsamında çocuk evlilikleri ile mücadele örneklerini görmek amacıyla Hindistan ve Bangladeş’e gitti. 13 Aralık 2012

Maraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu ‘Çocuk Gelinlere Hayır’ adlı tiyatro grubu ilk oyunlarını sergiledi. Grup oyunda çocuk istismarını ele aldı. Gruba destek veren öğretim üyesi Seda Arslan “Çocuk gelinleri sadece haber çıktığında fark ediyoruz” dedi. 15 Aralık 2012