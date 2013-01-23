Türkiye'de her 1000 kişiden biri dinleniyor mu?

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, TBMM Genel Kurulu’nda yasa dışı dinlemelerle ilgili konuşmasında, “ İstatistikler şunu gösteriyor ki her 1.000 kişiden 1 tanesi dinleniyor” dedi.

BDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, "Doğrudan siyasi iktidara, hükûmete bağlı ve hükûmetin daha çok da siyasi muhalifleriyle, siyasi muhalif görüş ve kişi ve kurumlarla mücadelesinde bir yöntem hâline getirdiği bu dinlemelerde güvenilecek bir kurum olmadığı da bugüne kadarki yaşananlardan ortaya çıkmıştır” dedi. Tüzel’in, yasa dışı dinlemelerle ilgili tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

‘3 milyona yakın oy alan BDP dinleniyor’?

Geçtiğimiz günlerde, Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekili Sebahat Tuncel arkadaşımız, bir basın toplantısıyla BDP İstanbul il binasında bulunan böceği kamuoyuna teşhir etmiştir. Şimdi, bu böceği yani dinleme aygıtını buraya herhangi bir kişinin koyması mümkün değildir. Bu tür organizasyonlar ancak devlet gücünü, devlet otoritesini, devlet imkânlarını kullanan güçler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ve şimdi, işte, KCK yargılamalarında, bakıyoruz ki bütün Barış ve Demokrasi Partisinin siyasi faaliyetleri, o faaliyetlere katılan yöneticiler, kişiler, yaptıkları toplantılar, yasa dışı bir şekilde dinlenmiş. Yani mahkeme kararıyla BDP binasının dinlenmiş olması, oradaki hukuksuzluğu ortadan kaldırmıyor.

‘Kozmik odalar olduğu sürece gizli dinleme bitmez’

Bu devlette gizli dinlemeler, örtülü ödenekler, gizli tanıklar, bunlar olduğu sürece, “devlet sırrı” kavramı olduğu sürece, kozmik odalar olduğu sürece, bunlar kaldırılmadığı sürece hiçbirimizin güvencede olması mümkün değildir. Güvence için bu türden gizli dinleme organları ve kurumları kaldırılmalıdır diyorum.