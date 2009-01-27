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Sağlık

Türkiye'de hematolog sayısı giderek azalıyor

Türkiye'de lösemi yani kan kanseri tedavisini ve kemik iliği nakillerini yürüten hematologların sayısı giderek azalıyor.

27 Ocak 2009 02:00

Türkiye'de lösemi yani kan kanseri tedavisini ve kemik iliği nakillerini yürüten hematologların sayısı giderek azalıyor.

Türkiye'nin nüfusuna göre ülkede en az 750 hematolog olması gerekiyor. Ancak Türkiye'de şu anda yaklaşık 200 hematolog bulunuyor. İngiltere ve Almanya'da bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 7 bin hematolog görev yapıyor.

Mecburi hizmetler ve uzmanlık eğitimleri nedeniyle bir tıp öğrencisinin hematolog olabilmesi için 20 yılını harcaması gerekiyor.

6 yıllık tıp eğitiminden sonra hematolog olmak isteyenlerin 5 yıllık iç hastalıkları ihtisası yapması gerekiyor. Hematolog adayı bununla da kalmayıp 3 yıl hematoloji üst yan dal ihtisası ve ardından da en az 2 yıl olmak üzere zorunlu hizmeti de göze almak zorunda. Zorunlu hizmet kimi zaman 6 yıla kadar çıkabiliyor.

Bu zorlu süreci tamamlayan hematologların aldığı maaş ise 1200-1400 TL arasında. Bu nedenlerden dolayı Türkiye'de yeterince hematolog yetiştirilemiyor.

Hematologların gittikçe azalmasının sonucu olarak önümüzdeki 5 yıl içinde kemik iliği nakilleri ve lösemi tedavilerinde sıkıntı yaşanması söz konusu.

Türkiye'de ortalama yılda 10 bin kişiye lösemi, 15 bin kişiye lenfoma tanısı konuluyor.

Prof. Özcan Çözüm olarak acilen üniversitelerde hematoloji uzmanı yetiştirmeye yönelik kadroların artırılması ve çok uzun yıpratıcı eğitim sürecinin hafifletilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir hematologun aldığı maaşın çok düşük olduğunu da sözlerine ekleyen Çözüm, son bir yılda açılan 126 kadroya sadece 57 kişinin başvurduğunu ve bunların sadece 46'sının görevlerine başladığını anlattı.

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