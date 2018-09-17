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Spor

Türkiye'de hayata geçecek ilk spor inovasyonu için imzalar atıldı

Doğanay YAVUZ - İSTANBUL / DHA 1907 Fenerbahçe Derneği ve MEF Üniversitesi, Türkiye'de hayata geçecek ilk spor inovasyonu SPIN Accelerator programı için HYPE Sports Innovation ile ortaklık anlaşması imzaladı

17 Eylül 2018 19:04

Doğanay YAVUZ - İSTANBUL / DHA

1907 Fenerbahçe Derneği ve MEF Üniversitesi, Türkiye\'de hayata geçecek ilk spor inovasyonu SPIN Accelerator programı için HYPE Sports Innovation ile ortaklık anlaşması imzaladı.
Ülker Stadyumu\'nda düzenlenen imza törenine, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, HYPE Sports Innovation Üst Yöneticisi Ilan Hadar ve HYPE MEF Üniversitesi-1907 Fenerbahçe Derneği Accelerator Programı Üst Yöneticisi Nir Ben Lavi katıldı.
Rıfat Perahya, törende yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin, adını spor alanında da hakkettiği şekilde duyurmasının, kuvvetli kurumsal yapılar ve güçlü iş birlikleriyle mümkün olacağını söyledi. Perahya ayrıca, \"Türkiye ayağında 1907 Fenerbahçe Derneği ve MEF Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenecek organizasyonlarda belirlenecek projelerin geliştirilmesi ve ilgili federasyonların kabulüyle uygulamaya konulması, ülkemiz ve kulübümüz adına oldukça önemli bir prestij sağlayacak. Böyle bir durumda projenin hatırı sayılır bir maddi getirisi de söz konusu olacak\" şeklinde konuştu.

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- İmza töreninden görüntüler
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