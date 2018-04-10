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Türkiye'de günde 4,9 milyon ekmek israf oluyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof

10 Nisan 2018 15:24

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türkiye\'de günde 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini belirtti. Prof. Dr. Şireli, \'\'Dünyada 750- 800 milyon aç insan var. Attığınız bir gıdanın, başkasının karnını doyurabileceğini düşünmek önemli bir noktadır. Dünya nüfusunun 12\'de 1\'i, atılan gıdalarla beslenebiliyor\'\' dedi.
Son yıllarda ön plana çıkan gıda kaybı ve israfı konularını değerlendiren Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türkiye’de ekmek israfıyla ilgili belirli çalışmaların yapıldığını, günlük 2 milyona yakın ekmeğin israfının önlenmeye çalışıldığını kaydetti. Gıda kayıplarının önleme çalışmalarının hem ekonomik açıdan hem de ulusal kaynakların yanlış kullanılmaması açısından önemli bir faktör olduğunun vurgulayan Prof. Dr. Şireli şunları söyledi:
“Yapılan çalışmalarda ülkemizde günde 2 milyona yakın ekmek israfı önlenmeye çalışıldı. Bu hem ekonomik açıdan büyük bir kazanım, hem de ulusal kaynakların yanlış kullanılmaması açısından da önemli bir faktör. İsraf konusunda özellikle toplumsal boyutta davranışsal alışkanlıklar var. Günlük olarak evimize aldığımız ekmeklerin muhafazasından tutun da paketlenmesine, saklanmasına kadar. Geçtiğimiz yıllar içerisinde kaybedilen, kazanılan ekmeklerle veya ürünlerle yüzlerce okul, yüzlerce köprü, onlarca bina ve fabrika yapılabilirdi. İşte biz bu yüzden bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan ülkenin karlı çıkmasına çalışıyoruz.”  
4,9 MİLYON EKMEK İSRAFA UĞRUYOR
Türkiye\'de günde 4,9 milyon adet ekmeğin israfa uğradığını belirten Prof. Dr. Şireli, \'\'Kayıp olarak baktığımızda geçtiğimiz yıllar içerisinde günde 6 milyon ekmek israf ediliyordu. Yapılan  çalışmalarla bu rakam 4,9 milyon adete indi \'\' dedi.  
DÜNYADA 800 MİLYON AÇ İNSAN VAR 
Çöpe giden gıdayla başkasının karnının doyurabileceğini düşünmenin, önemli bir duyarlılık olduğunun altını çizen Prof. Dr.  Şireli, “Dünyada 750-800 milyon aç insan var. Sizin attığınız bir gıdanın, başkasının karnını doyurabileceğini düşünmek önemli bir nokta. Bu boyutta baktığınızda dünya nüfusunun 12\'de 1\'i atılan gıdalarla beslenebiliyor. Bugün sadece ekmek boyutunda baktığımızda Avrupa\'da günlük 37 milyon dilim ekmek israf ediliyor, bu da ciddi bir rakam. Bu kadar toplumda aç insan, ekonomik gelir düşüklüğü varken, bunun değerlendirilmemesi önemli bir kayıp” diye konuştu.
Şireli, ekmek israfında Suudi Arabistan ve Endonezya\'nın ilk sıralarda yer aldığını sözlerine ekledi.

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