Türkiye'de gözaltındaki Fransız gazeteci Mathias Depardon açlık grevini sonlandırdı

Batman'da gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon konsolosluk yetkilileri ile görüşmessinin ardından açlık grevine son verdi.

Fransız gazeteci Mathias Depardon, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 Mayıs'ta 'karakolun fotoğrafını çektiği' iddiasıyla gözaltına alındıktan 21 Mayıs'ta başladığı açlık grevine son verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, grevin 27 Mayıs'ta son bulduğunu Twitter hesabından duyurdu.

​Buna göre, Fransız gazeteci konsolosluk yetkilileriyle görüşmesine izin verilmesi sonrası açlık grevine son verdi.

Deloire'nin açıklamasına göre Ankara'daki Fransa Büyükelçiliği'nden Christophe Hemmings'in 36 yaşındaki Depardon'la bir saatlik bir görüşme yaptığı belirtildi.

Deloire "Ona iyi davranılıyor ve durumunun en üst düzeyde ele alındığını biliyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 25 Mayıs'ta NATO zirvesinde yaptığı görüşmede Depardon'un durumunun incelenmesini talep etmişti.

Hasankeyf'te 'karakolun fotoğrafını çektiği' gerekçesiyle gözaltına alınan Depardon hakkında, sosyal medya hesabındaki fotoğraflar gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandasından' işlem yapılmıştı.