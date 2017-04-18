Türkiye'de gözaltında tutulan İtalyan gazeteci açlık grevine başlıyor

Hatay yakınlarında 9 Nisan'da gözaltına alınan ve ailesiyle görüşmesine ilk kez dün izin verilen İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande, ailesiyle temas kurdu.

Del Grande, durumunun iyi olduğunu ancak şahsi eşyalarına el koyulduğunu, ne bir avukatla ne de bir başkasıyla görüşmesine izin verildiğini, hakkında bir suçlamada da bulunulmadığını söyleyerek bu akşamdan itibaren açlık grevine başlayacağını açıkladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Gabriele del Grande, 9 Nisan Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ilk kez dün eşini arayarak şunları söyledi:

"Şu anda konuşurken 4 polis beni izleyip dinliyor. Sınırda gözaltına alındım ve Hatay'da geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra Muğla'ya yine bir geri gönderme merkezine getirildim, tecritte tutuluyorum.

"Belgelerim kurallara uygun, ancak bir avukat tayin etmeme izin verilmedi, bu gözaltının ne zaman sona ereceği konusunda bilgi de verilmedi."

Sağlık durumunun iyi olduğunu, "saçının teline zarar gelmediğini" belirten Del Grande ancak haklarından mahrum edildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hakkımda herhangi bir suçlamada bulunulmamasına rağmen telefon etmeme izin verilmiyor. Telefonuma ve şahsi eşyama el koyuldu."

Muğla Valiliği'nin internet sitesinde Geri Gönderme Merkezleri'nde bulunan yabancılara verilen haklar arasında yakınlarına, notere, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisine, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı yer alıyor.

Gözaltına alınmasının sebebinin "işinin içeriğiyle ilgili" olduğunu belirten Del Grande, bu konuda defalarca sorgulandığını aktardı.

Del Grande, ancak günlerce protesto etmesinin ardından bu telefon görüşmesini yapmasına izin verildiğini, İtalyan yetkililerin çabalarıyla ilgili de kendisine bilgi verilmediğini anlattı.

"Bu akşamdan itibaren açlık grevine başlayacağım" diyen Del Grande, haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için kendisine destek verilmesini istedi.

35 yaşındaki Gabriele Del Grande, mültecilerle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor.

2014'te başka iki yönetmenle birlikte, 5 mülteciyi kurmaca bir düğün konvoyuyla İtalya'dan İsveç'e sokarak bu yolculuğun belgeselini çekmişti.

Yakınları Del Grande'nin, Suriye'den kaçmak zorunda kalan göçmenlerle ilgili yeni kitabı için araştırma yapmak üzere Türkiye'de bulunduğunu söylüyor.

Del Grande'nin Türkiye'de gözaltına alındığı geçen hafta ortaya çıktığında birkaç gün içinde sınır dışı edilmesi bekleniyordu.

İtalyan Dışişleri Bakanlığı, Del Grande'nin durumunu "azami dikkatle" takip ettiklerini açıklamıştı.