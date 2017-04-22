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Türkiye'de gözaltına alınan İtalyan gazeteciye destek eylemleri

20'ye yakın kentte düzenlenen eylemlere Del Grande'nin arkadaşları ve gazeteciler de katıldı

22 Nisan 2017 21:39

Türkiye'de gözaltına alınan gazeteci Gabriele Del Grande'nin serbest bırakılması için ülkesi İtalya'da eylemler yapıldı. 20'ye yakın kentte düzenlenen eylemlere Del Grande'nin arkadaşları ve gazeteciler de katıldı.

Esma Çakır'ın DHA'da yer alan haberine göre, Hatay’da 9 Nisan’da gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande’nin serbest bırakılması için ülkesinde eylemler düzenleniyor.

Diplomatlar ve avukatıyla geçtiğimiz cuma günü görüşmesine izin verilen Del Grande’nin çağrısı, İtalya’da karşılık buldu. Sosyal medyada “Io sto con Gabriele (Ben Gabriele ile birlikteyim)” ve “free Gabriele (Gabriele’ye özgürlük)” etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, 20’ye yakın kentte gazeteciler ve çeşitli kesimlerin temsilcilerinin katıldığı eylemler yapıldı.

Başkent Roma’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki oturma eyleminde konuşan, insan haklarına ilişkin davalara bakmasıyla tanınan avukat Alessandra Ballerini, “Gabriele özgür olmak istiyor. Şimdiye kadar onun ne gözaltı gerekçesi ne de sınır dışı edilmemesinin nedenleri biliniyor” dedi.

Açlık grevinde olan Gabriele Del Grande’nin sıvı tüketmeye başladığını, ancak vitamin almayı reddettiğini aktaran Ballerini, “Henüz bir suçlama da yöneltilmeyerek, bir İtalyanın bu şekilde tutulup haklarının ihlal ediliyor olması bizi endişelendiriyor” şeklinde konuştu.

Eylemde, sadece Gabriele Del Grande’nin değil, Türkiye’de cezaevinde bulunan çok sayıda gazeteci ve aktivistin serbest bırakılması istendi.

 

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