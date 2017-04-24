Türkiye'de gözaltına alınan İtalyan gazeteci serbest

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, 9 Nisan'da Hatay yakınlarında gözaltına alınan gazeteci ve belgesel yönetmeni Gabriele Del Grande'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

34 yaşındaki Del Grande'nin Pazartesi günü Bologna havaalanına ulaşması ve Del Grande'nin havaalanında ailesi ile Alfano tarafından karşılanması bekleniyor.

Alfano, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Gel Grande serbest. Az önce kendisiyle görüştüm. İtalya'ya dönüş yolunda. Bu haberi ailesini vermekten büyük mutluluk duydum. Gelişini bekliyoruz" dedi.

Alfano ayrıca, Del Grande'nin serbest kaldığı haberinin kendisine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verildiğini belirterek, Türk mevkidaşına da teşekkür etti.

Mültecilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Del Grande, 9 Nisan günü Hatay yakınlarında kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Del Grande, gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla açlık grevine başlamıştı.

2014'te başka iki yönetmenle birlikte, beş mülteciyi kurmaca bir düğün konvoyuyla İtalya'dan İsveç'e sokarak bu yolculuğun belgeselini çekmişti.

Yakınları Del Grande'nin, Suriye'den kaçmak zorunda kalan göçmenlerle ilgili yeni kitabı için araştırma yapmak üzere Türkiye'de bulunduğunu söylemişti.