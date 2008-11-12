'Türkiye'de girişimcilerin yüzde 6'sı kadın'

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Gülseren Onanç, Türkiye'de girişimci profilinin 24-34 yaş arası erkek, ilkokul veya lise mezunu, orta gelirden oluştuğunu ifade ederek, ''Bu profilin içinde kadının oranı yüzde 6. AB'de bu oran yüzde 35, ABD'de yüzde 48. Önümüzde uzun bir yol var. Bu yolu birlikte aşacağız'' dedi.



Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle düzenlenen ''Kadın Girişimci Buluşmaları'08'' toplantısı, Kayseri Hilton Otel'de yapıldı.KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün katıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, derneklerinin 6 yıldır Türkiye'de kadın girişimciliğini kültür olarak yaygınlaştırmak, kadın girişimciler arasında dayanışmayı sağlamak, bu tip organizasyonların yanı sıra politik arenada da hükümetler nezdinde lobi faaliyetleri sürdürmek için çaba harcadığını söyledi. Hükümetin KOSGEB aracılığıyla üreticilere vereceği 30 bin YTL faizsiz kredinin kapsamının genişletilmesi yönünde girişimlerde bulunduklarını anlatan

Onanç, şunları kaydetti:



''Toplam kullanılan kredi miktarının yüzde 1,5'i kadın girişimciler tarafından kullanılıyor. Girişimci kadınlarımız belirli büyüklüğe geldikten sonra bu büyüklüğü yeterli farz edip, daha fazla risk almadan şirketlerini olduğu gibi yürütmek istiyorlar. Biz onların hem düşünsel hem finansal olarak desteklendiğinde şirketlerinin çok daha büyüyebileceğine inanıyoruz. Bu hedefle hükümete bir risk sermayesi ve özel sermaye fonu kurulması yönünde önerilerde

bulunduk.''



Türkiye'de tablonun değişmesini Ankara'daki siyasetçilerden beklememeleri gerektiğini bildiklerini ifade eden Onanç, ''Bunun için olmazsa olmaz 3 faktöre ihtiyaç var. Biri ve en önemlisi, düşünsel özgürlüğünü isteyen, bu doğrultuda çaba gösteren yenilikçi, hayalci kadınlara ihtiyaç var. İkincisi sivil toplum kuruluşlarına, üçüncüsü ise sosyal sorumluluk bilinci olan özel sermayeye. Bugün bu unsurlar burada bir araya geldi'' diye konuştu.



Garanti Bankası KOBİ Pazarlama Koordinatörü Cenk Kaan Gür de, Garanti Bankası'nın KOBİ'lere yönelik faaliyeti olan Garanti Anadolu Sohbetleri kapsamında bugüne kadar Kayseri'nin de içinde olduğu 44 ilde 57 toplantı gerçekleştirdiklerini, bu toplantılarda 19 binden fazla girişimciyle buluştuklarını söyledi.



Gür, bu toplantılarda erkek girişimcilerin hırslı ve risk alma cesaretine sahip olduklarını, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmede maksimum efor sarf ettiklerini gördüklerini, kadıngirişimcilerde ise iyi iletişim kurma, problemleri kolaylıkla çözme, hoş görülü ve özverili olma gibi karakteristik özelliklerle ön plana çıktıklarını gözlemlediklerini anlattı. Yapılan araştırmalara göre, kadınların destekleyici iş ortamı oluşturmaya verdiği değerin, özendirme, dinleme, empati kurma ve liderlik anlayışlarında kendilerine önemli avantajlar sağladığını ortaya koyduğunu ifade eden Gür, şöyle konuştu:



''Biz de Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı olarak kadın girişimcilerimizin finansman ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra, Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışmamızla kendilerini cesaretlendirmeyi, bu buluşma organizasyonlarımızda ise kişisel gelişimlerini destekleyerek ekonomiye katkılarını artırmayı hedefliyoruz. Sürdürebilir kalkınmanın önemli unsuru olduğu halde Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı çok düşük. Bu oranı, gelişmiş ülke standartlarına ulaştırmamız şart. Ülkemizde işini kurmak ve yürütmek isteyen kadın girişimcilerimiz, cesaret, iletişim ağı, eğitim ve finansman desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Garanti KOBİ Bankacılığının kadın girişimci destek paketiyle iş kadınlarımızın finansman ihtiyacına destek veriyoruz. KAGİDER öncülüğündeki eğitimlerle de kişisel gelişimlerini destekliyoruz.'' Açılış konuşmalarının ardından Hayrünnisa Gül, salondan ayrıldı.

Toplantıda, vizyon oluşturma, pazarlama, iyi bir yönetici olma, AB entegrasyonunda büyüme fırsatları, teknoloji kullanımı gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

