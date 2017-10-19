Türkiye’de gelir sahibi gurbetçiye vergi uyarısı

Hakan Aytaş / Köln, 19 Ekim (DHA) - Almanya\'nın Köln kentinde yeminli mali müşavir ve uluslararası vergi hukuku uzmanı olarak görev yapan Cevdet Kocas ,Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin imzaladığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması” nedeniyle, yurt dışında yaşayan ve Türkiye\'deki gelirlerini bulundukları ülkelerde beyan etmeyenlerin sıkıntılar yaşayabilecekleri bildirildi.

Adil vergilendirmeyi hedefleyen Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması çerçevesinde, 1 Temmuz 2017 tarihinde mevcut olan veya bu tarihten sonra açılan banka hesaplarındaki para hareketleri anlaşmaya imza atan ülkeler arasında paylaşılabilecek. Kocas, anlaşmanın Almanya\'da sosyal yardım alan ve Türkiye\'deki gelirlerini bildirmeyenleri de olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Anlaşmanın amacı vergide adaleti sağlamak

Uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Kocas, “OECD\'nin adaletli vergiyi sağlamak için 1990\'lı yıllardan beri yaptığı çalışmaların sonunda bu anlaşma ortaya çıktı. Bu anlaşmaya şu ana kadar 90\'ın üzerinde ülke imza atmış durumda. Adil vergilendirme için kişinin sadece yaşadığı ülkede değil, diğer ülkelerdeki gelirlerinin de dikkate alınması söz konusu. Bugüne kadar bu bilgilere ulaşmak çok zordu. Bu zorluğu aşabilmek adına OECD böylesi bir çalışma yaptı. Anlaşmaya imza atan bütün ülkeler, bankalar ve sigorta kurumlarındaki verileri karşılıklı olarak yararlanmak adına diğer ülkelerin hizmetine sunacak” dedi.

Kira ve faiz gibi gelirler bildirilmek zorunda

Cevdet Kocas, Türkiye-Almanya özelinde bakıldığında ise anlaşmanın Almanya\'daki Türklere etkisini şöyle değerlendirerek, “Almanya\'daki Türklere çok ciddi etkilerinin olacağını düşünüyoruz. Almanya\'daki Türkler tam vergi mükellefi oldukları için başka ülkelerdeki gelirlerini de deklare etme zorunlulukları var. Eğer bu kişiler Türkiye\'deki gelirlerini bugüne kadar burada deklare etmemişlerse yasalara uymamış olurlar. Örneğin hesaplarındaki kira, faiz gibi gelirler varsa ve Almanya\'ya bildirmemişlerse Alman Vergi Dairesi bu gelirlerin kaynağını soracaktır. Bu durumda geriye gidilerek bu gelirlerin vergilendirilmesi söz konusu olabilecektir.” dedi.

Almanya\'da sosyal yardım alanların durumuna da değinen Kocas, “Bunların ciddi sıkıntılar yaşayabileceklerini düşünüyoruz. Çünkü sosyal yardım hiçbir geliri olmayan kişilerin alacağı bir yapı. Eğer siz buraya gerçek bilgileri vermemiş, Türkiye\'deki mal varlığınızı bildirmemişseniz aldığınız sosyal yardımları geri ödeme durumunda kalabilirsiniz” dedi.

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- Yeminli mali müşavir ve uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Kocas ile röportaj