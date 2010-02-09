Türkiye'de geçen yıl kaç kitap basıldı?

T24- Türkiye Yayıncılar Birliği'nin rakamları Türkiye'de okurun durumunu ortaya koyuyor...









Medyatava.com'un haberine göre, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin ISBN Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden edindiği bilgilere göre; 2009’da 31.414 çeşit kitap yayımlandı. Bu kitaplar için 170,331,457 adet bandrol satın alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da 2009 yılında ilk ve orta öğretim öğrencilerine 183,268,000 adet ücretsiz ders kitabı dağıttı.





2009’da Toplam 353,599,457 adet kitap basıldı.Son nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 72.561.312. bu durumda Türkiye'de kişi başına 5 kitap düşüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre (bkz. telifhaklari.gov.tr Korsanla İlgili İstatistikler Bölümü) “Türkiye’de Yayıncılık Sektöründeki “Korsan” oranı %60 civarında tahmin edilmektedir”. Toplam kitap üretimine %60 Korsan yayını (210 Milyon adet) eklediğimizde Türkiye’deki kitap üretimi 560 Milyon adete, kişi başına düşen kitap adedi ise 7,7 adete ulaşmaktadır.



2008’de 32.342 kitap basıldı. Basılan kitaplar için 163.356.314 adet bandrol satın alındı.



(96 sayfaya kadar eğitim amaçlı ve çocuk kitaplarına ilgili yönetmelikle bandrol alınması zorunluluğu kaldırıldığı için yaklaşık 50 milyon adet civarında olduğu tahmin edilen çocuk ve yardımcı kitaplar hesaplamalara dahil değil.)

