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Çevre

Türkiye'de gazeteler günlük 30 bin ağacın kesilmesine sebep oluyor

Çevre Misyonu Platformu tarafından yapılan araaştırmada Türkiye'deki gazetelerin gazete başına günlük kaç ağacın kesilmesine sebeb olduğu açıklandı

19 Eylül 2013 16:20

Çevre Misyonu Platformu (ÇEVREM) tarafından yapılan araştırma bir gerçeği gözler önüne serdi. ÇEVREM Türkiye'de yayın yapan ulusal gazetelerin günlük ne kadar ağaç kesilmesine neden olduğunu araştırdı. Araştırmanın sonuçları çarpıcı rakamlar ortaya döküyor. Bir gazete için günlük ortalama 30.000 ağacın kesilmesi gerekiyor. Zirvede 1 milyona yakın tirajı bulunan Zaman Gazetesi bulunuyor. Günlük ortalama 65.000 ağaç Zaman için kesilirken, sıralamayı Hürriyet 55.000, Posta 45.000 ve Sabah 36.000 ağaç ile takip etti. Diğer ulusal gazetelerinde rakamlarıda yayımlanan listede yer aldı.

ÇEVREM'in tarafından yapılan açıklamada, "Her ne kadar, buğday, çeltik, kendir, kenevir, kamış, jüt, bambu gibi yıllık bitkilerden kimyasal ve yarı kimyasal olarak elde edilen kâğıtlar bulunsa da, gazete kâğıdı, yüksek oranda mekanik odun hamuru ile düşük oranlarda kimyasal selülozdan üretiliyor. Kısacası, gazete kâğıdı için yoğun olarak ağaç kullanımı gerekiyor." denildi.

SEKA'nın üretimine de değinen ÇEVREM, "Bu gün neredeyse tamamı özelleştirilmiş bulunan SEKA, 2001 yılında, hammadde ihtiyacının % 75’ini orman kaynaklarından, % 7,0’ini yıllık bitkilerden, % 12,0’ini atık kâğıtlardan ve % 6,0’nı ithal selülozdan karşılamıştı. 2000 yılında ise, gazete kâğıdı ihtiyacının yüzde 87’si SEKA tarafından üretildi."  ifadelerini kullandı.

İşte ulusal gazetelerin ne kadar ağaç kesimine neden olduğu rakamlar:

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