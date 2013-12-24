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Türkiye'de gazeteci olmak: Gizlenen gerçekler

BBC Türkçe'den Selin Girit, haber uğruna yaralanan, tehdide maruz kalan, işten atılan gazetecilerle konuştu

24 Aralık 2013 13:20

Selin Girit / BBC Türkçe

Gazetecileri Koruma Örgütü CPJ'in geçen hafta açıkladığı raporuna göre, Türkiye son iki yıldır dünya genelinde en çok tutuklu gazetecinin olduğu ülke.

Hükümet, gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle değil, "terör suçları" nedeniyle yargılandığını söylüyor.

Gazeteci örgütleri ise bu davaların politik olduğu kanaatinde.

Ancak gazetecilerin karşı karşıya oldukları tek risk tutuklanmak değil.

Selin Girit, Medya: Gizlenen Gerçekler adlı bu belgeselde haber yapmak uğruna yaralanan, tehdide maruz kalan, işten atılan gazetecilerle konuştu, medyanın içinde bulunduğu koşulların sıradan insanların hayatlarını nasıl etkilediğini araştırdı.

 

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