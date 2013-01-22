Türkiye'de gayrimenkullerin yüzde 65'i erkeklerin

Türkiye genelinde gayrimenkullerin yüzde 65'ine erkekler sahip. Kadınların en fazla gayrimenkul sahibi olduğu illerin başında sayı olarak Ankara ve İstanbul, oran olarak ise Bayburt, Yalova ve Çankırı geliyor. Erkekler içinse Hakkari ilk sırada.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde gayrimenkullerin sahipliği oranı üzerinde bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye’de yüzde 65 erkek gayrimenkul sahibi olurken bu oran kadınlarda yüzde 35’te kaldı. Türkiye genelinde toplam 131 milyon gayrimenkulün 80 milyonunun sahibi erkek olurken, 43 milyon 468 bin gayrimenkulün sahibi ise kadın oldu. 7 milyon 412 bin arsa ve konutun sahibinin cinsiyeti ise belirlenemedi.



Bayburt, Yalova, Çankırı lider



Araştırma sonuçlarına göre; erkek sahiplik oranının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde daha fazla olduğu, batıya doğru gelindikçe kadınların gayrimenkul sahipliği oranında artışlar olduğu görüldü. En çok erkeklerin sahip olduğu gayrimenkul oranında yüzde 86 ile Hakkari ilk sırada yer aldı. Hakkari'yi yüzde 82 ile Mardin ve yüzde 81'lik oran ile Siirt takip etti.

Kadınların en fazla gayrimenkul sahibi olduğu illerin başında da sayı olarak Ankara ve İstanbul, oran olarak ise Bayburt, Yalova ve Çankırı geliyor. Bayburt'ta bulunan daire, arsa ve tarlaların yüzde 41.71'inin sahibi kadınlardan oluşurken, aynı oran Yalova'da yüzde 41.40, Çankırı'da ise yüzde 41.7'de kaldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Ankara'da bulunan 6.5 milyon gayrimenkulün 2 milyon 433 bininin tapusunu kadınlar aldı. İstanbul'da kadınların üzerinde 1 milyon 859 bin gayrimenkul görünürken aynı rakam İzmir'de 1 milyon 142 bin olarak görünüyor.

Araştırmada, gayrimenkul sahiplerinin cinsiyetine göre dağılımında ise 7 milyon 412 bin gayrimenkulün sahibinin cinsiyet bilgilerine ulaşılamadı. Sahiplerine ait cinsiyet bilgileri eksik gayrimenkullerin bütün gayrimenkuller içerisindeki payı oran olarak yüzde 5.66 oldu.

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da erkeklerin adına kayıtlı gayrimenkul sayısı 3 milyon 585 bin olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da 452 bin 542 kişinin gayrimenkulünün tapuda cinsiyeti belirtilmeden kayıtları yapıldı.