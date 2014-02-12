Türkiye'de, evli her 3 kişiden biri eski sevgilisini özlüyor

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 72.1’i aşka inandığını, yüzde 27.9’u ise inanmadığını söylüyor. İlk görüşte aşka inananların oranıysa yüzde 72.3. Aşka inananların büyük çoğunluğunu evli erkekler ve genç evliler oluşturuyor. Araştırmada dikkat çeken bir sonuça göre, her 3 kadından 2'si "yeniden doğsam şimdiki eşimle evlenmem" diyor. Evli her 3 kişiden biri eski sevgilisini özlüyor.

Eş ve sevgili farkı “Eşinizi sevgiliniz olarak görüyor musunuz?” sorusuna verilen cevapta; evlilerin, yüzde 40.2’sinin “Evet”, yüzde 59.8’inin ise “Hayır” dediği görülüyor.

Evli kadınların yüzde 56’sı erkeklerin ise yüzde 37’si eşini sevgilisi olarak görüyor. Yaş arttıkça “Hayır” cevapları da artıyor. Bu soruya en çok “Evet”, Ege bölgesinden geliyor. Türkiye'de her 100 kadından 47'si evleneceği kişinin kim olacağına kendisi karar vermiş. Bu oran erkeklerde yüzde 72.

Haydi İstanbul’a Araştırmaya katılanların çoğunluğu, “Sevgilinizle Türkiye’de hangi şehirde yaşamak isterdiniz?” sorusuna, “İstanbul” yanıtını veriyor. İstanbul’u sırasıyla; İzmir, Antalya, Eskişehir, Muğla, Bursa, Ankara izliyor. İstanbul, ‘en romantik şehir’ sıralamasında da başı çekiyor.

Parasızlık bitiriyor Türk halkının büyük çoğunluğu, maddi sıkıntının aşkı bitirdiğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 68.2’si aynı fikirde. Bunların büyük kısmını kadınlar oluşturuyor.

“İlişkinizin sonunu nasıl görüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar da hayli enteresan. Katılımcıların yüzde 25.6’sı “İyi”, yüzde 30.7’si “Aynı” ve yüzde 43.7’si ise “Kötü” diyerek ilişkilerinin geleceğini öngörüyor. Bu konuda kadınlar, erkeklere göre daha kötümser.

Mutlu bir aşk için en önemli hususlar

Saygı: Yüzde 30.3

Sevgi / ilgi: Yüzde 20.4

Ekonomik nedenler: Yüzde 19.6

Güven/Sadakat: Yüzde 17.5

Eşlerin ve ailelerin sosyo-kültürel değerleri: Yüzde 9.2

Huzur / sağlık: Yüzde 3