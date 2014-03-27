Türkiye'de evlenmeler azalıyor, boşanmalar artıyor, bekarlar çoğalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2013 yılında evlenen çiftlerin sayısı yüzde 0.6 azalarak 600 bin 138 oldu. Buna karşılık aynı dönemde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.6 artarak 125 bin 305'e yükseldi. Bu verilere göre, 2012 yılında yüzde 1.64 olan boşanma hızı, 2013 yılında hafif artışla yüzde 1.65 düzeyine çıktı. Buna karşılık 2012 yılında yüzde 8.03 olan evlenme hızı 2013 yılında yüzde 7.89 düzeyine kadar geriledi.

En yüksek evlenme hızı Güneydoğu'da

İHA'nın haberine göre, TÜİK, 2013 yılı evlenme istatistiklerini açıkladı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (IBBS) 1. Düzey’e göre; 2013 yılında en yüksek kaba evlenme hızı binde 8,63 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Bu bölgeyi binde 8,49 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve binde 8,47 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi. En düşük kaba evlenme hızı binde 6,78 ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görüldü.

Evlenme hızının en yüksek olduğu il Adıyaman

Kaba evlenme hızının 2013 yılında en yüksek olduğu il binde 10,12 ile Adıyaman oldu. Adıyaman’ı binde 10,10 ile Kilis, binde 9,97 ile Ağrı izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu iller binde 6,14 ile Kastamonu ve Tunceli oldu. Bu illeri binde 6,30 ile Çanakkale, binde 6,32 ile Edirne izledi.

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2013 yılında erkekler için 26,8, kadınlar için 23,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,2 olarak gerçekleşti. IBBS 1. Düzey’e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,7, kadınlarda 24,8 ile Istanbul Bölgesi’nde görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 25,8 ile Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, kadınlarda 22,2 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının 2013 yılında en yüksek olduğu il 4,8 yaş ile Kars oldu. Kars’ı 4,5 yaş ile Ardahan, 4,4 yaş ile Iğdır izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il 2,6 yaş ile Şırnak oldu. Şırnak’ı 2,7 yaşla Samsun ve Şanlıurfa izledi.

En yüksek boşanma Antalya'da

IBBS verilerine göre, 2013 yılında en yüksek kaba boşanma hızı binde 2,25 ile Ege Bölgesi’nde görüldü. Bu bölgeyi binde 2,08 ile Batı Anadolu Bölgesi ve binde 1,93 ile İstanbul Bölgesi izledi. En düşük kaba boşanma hızı binde 0,61 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Kaba boşanma hızının 2013 yılında en yüksek olduğu il binde 2,70 ile Antalya oldu. Antalya’yı binde 2,68 ile İzmir, binde 2,51 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il binde 0,14 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi binde 0,19 ile Şırnak binde 0,23'le Bitlis takip etti.