Türkiye'de et tüketimi AB ve dünya ortalamasının altında

ABD Gıda ve Tarım Politikası Araştırma Enstitüsünün "Dünya Tarım Görünümü 2012" Raporu ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-Bir) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl dünyada kişi başına et tüketimi ortalama 38,7 kilogram olarak belirlendi. AB ülkelerinin kişi başına et tüketimi ise 77,1 kilogram tahmin edildi.



Türkiye'de geçen yıl kişi başına ortalama 32,6 kilogramlık et tüketimi ile AB ve dünya ortalamasının altında kaldı.



Hong kong ilk sırada



Seçilmiş bazı ülkelerin verilerine bakıldığında, dünyada kişi başına et tüketiminin en fazla olduğu ülke 123,6 kilogram ile Hong Kong oldu.



Hong Kong'u kişi başı 108,9 kilogram et tüketimi ile ABD izledi. Geçen yıl Hong Kong'da kişi başı 19,5 kilogram sığır, 67,2 kilogram domuz, 36,9 kilogram piliç eti tüketildi. ABD'de vatandaşları ise kişi başı 38,4 kilogram sığır, 27,3 kilogram domuz, 43,2 kilogram piliç eti tüketti.



Kişi başı et tüketiminde Hong Kong ve ABD'yi 99,1 kilogram ile Arjantin, 97,4 kilogram ile Brezilya, 92,2 kilogram ile Avustralya takip etti.



Kişi başı et tüketiminin en az olduğu ülke, ortalama 4 kilogram ile Hindistan oldu. Hindistan'da geçen yıl kişi başı 1,7 kilogram sığır, 2,3 kilogram da piliç eti tüketildi.



Günde 89 gram et



Türkiye'de yaşayan kişiler günlük ortalama 89,3 gram et tüketebildi. Bu miktar ABD'lilerde 298,3 gram, AB vatandaşlarında ise 211,2 gram oldu.



Et cinslerine bakıldığında Türkiye'de yıllık kişi başı 32,6 kilogramlık et tüketiminin 10,7 kilogramını sığır, 19,3 kilogramını piliç, 1,5 kilogramını da koyun eti oluşturdu. Geri kalan kısım ise avlanan hayvanların etlerinden oluştu.