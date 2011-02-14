Türkiye'de ergenler muhafazakarlaşıyor!

T24 - Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de Ergen Profili araştırması tamamlandı. Türk ergenlerin ‘muhafazakarlaştığını’ gösteren araştırmaya göre, flörtü yanlış bulanlar yüzde 16’dan, 22’ye çıktı. Ergenlerin yüzde 85’i ise, evlilik öncesi ilişkiye karşı...





Türkiye’de 13-18 yaş arasındaki gençlerin hayata nasıl baktıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan ve iki yılda tamamlanan araştırma gençlerin muhafazakarlaştığını ortaya koydu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nce 2008 yılında başlatılan ve 2010 sonunda tamamlanarak yeni yayınlanan “Türkiye’de Ergen Profili” araştırmasında, 13-18 yaş arasında 5 bin 765 gençle yüz yüze görüşme yapıldı. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 74,4’ünün kentlerde, yüzde 25,6’sının kırsalda yaşadığı belirtildi. Ortaya çıkan tablo şu unsurları içeriyor:





Arkadaşlık iyi flört kötü



Her iki cinsiyetten arkadaşı olanların oranı yüzde 50,8 olarak belirlendi. Kızlar, arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde okul, sınavlar, giyim-kuşam, müzik, TV dizilerini konuşuyor. Erkekler ise spor, futbol, cinsel yaşam gibi konularına kızlardan daha çok öncelik veriyor.

Evlilik öncesi kız-erkek arkadaşlığını doğru bulma oranı yüzde 78 iken, doğru bulmayanların oranı yüzde 22 olarak belirlendi. Araştırmada 1996’da flörtü doğru bulmayanların oranı yüzde 16,3 olduğu belirtildi.





‘Evlenmeden katiyen olmaz’



Gençlerin yüzde 14.7’si evlilik öncesi cinsel ilişkiyi doğru buluyor. Doğru bulmayanların oranı ise yüzde 85,3. Ergenler, evlilik öncesi cinsel ilişki konusunda büyük ölçüde muhafazakâr bir düşünceye sahip.



Evde başlıca çatışma ve tartışma nedenlerinin başında yüzde 16,5’le televizyon izleme, yüzde 13,5’le ders çalışma, yüzde 11,9’la bilgisayarda vakit geçirme, yüzde 9,5’le dışarı çıkma geliyor. Sorunları hakkında konuştuğu en yakın kişi olarak anneleri ilk sırada geliyor. Gençlerin yüzde 44,2’si sorunlarını annesiyle paylaşıyor. Arkadaşlarıyla konuşan yüzde 20, babasıyla konuşan ise yüzde 9. Sorununu hiç kimseyle paylaşmayan ergenlerin oranı ise yüzde 6,1 olarak saptandı. Cinsellikle ilgili ilk bilgilerini en çok arkadaşlarından alıyorlar. Katılımcıların yüzde 26’sı bu konuları arkadaşlarından, yüzde 18,4’ü annelerinden, yüzde 11,7’si de okuldan öğrendiklerini dile getirdiler.





İdoller şarkıcı-futbolcu



Yüzde 70’i bir idolü olmadığını dile getirdi. İdolü olduğunu söyleyenler arasında ilk üç sırayı, şarkıcı İsmail Y.K, futbolcu Arda ve Ronaldo aldı. Atatürk, sıralamada Gökhan Özen ve Grup Hepsi’den sonra geldi. Listenin hemen hemen tamamı, şarkıcı ve futbolculardan oluştu. Politikacılar, bilim adamları ve yazarlar listenin sonunda yer aldı.





Aile içi şiddet yüksek



Aynı araştırmada, ailelerinde şiddete maruz kaldığını dile getiren gençlerin oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bunların yüzde 25’i nadiren, yüzde 11,7’si ara sıra sözel ve fiziksel şiddet gördüklerini belirttiler. Kızlar, erkeklere göre daha çok şiddet görüyor. Şiddet uygulayanlar sıralamasında baba, anne ve ağabey ilk üç sırada yer aldı. Bir kez intihar etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 4,2 iken, birden çok kez düşünen ergenlerin oranı yüzde 3 olarak tespit edildi. Ergenler kendilerini intiharı düşündüren konuları, aile, sevgiliyle yaşanan sorunlar, aile baskısı olarak sıraladılar.



