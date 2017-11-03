Türkiye'de enflasyon tırmanışta

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2.08, bir önceki yıla göre yüzde 11.9 oranında arttı. Yıllık TÜFE bu oranla Ekim 2008 sonrası en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

TÜFE'nin yanı sıra Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık bazda çift haneli düzeyini korudu. Üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.71, yıllık bazda ise yüzde 17.28 artış gösterdi.

TUİK verilerine göre, TÜFE'de ana harcama gruplarında "gıda ve alkolsüz içecekler" yüzde 21.77 ile ilk sırayı alırken, harcamaların yüzde 16.31'i ulaşım, yüzde 14.85'i konut için yapıldı.

Yurt içi üretici fiyatlarında ise yıllık bazda enflasyon en çok yüzde 12.40 ile imalatta hissedildi. İmalatı yüzde 10.96 ile madencilik ve taşocakçılığı izledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 yılı sonu itibarıyla enflasyon tahminini orta noktası yüzde 9.8 olmak üzere yüzde 9.3-10.3 aralığında açıklamıştı.

Yıldırım: Beklediğimizden yüksek çıktı

Başbakan Binali Yıldırım enflasyonun beklediklerinden yüksek çıktığını belirterek, "Hedeflediğimiz, orta vadeli planda da berlirtildiği gibi önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli orana düşürmek" dedi.

Yıldırım, " Daha fazla üretim, iç piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını daha fazla karşılayacağız, üretim girdi maliyetlerini azaltacağız. İstikrar ve güveni sürdürülebilir hâle getirdiğimizde enflasyon da inmiş olacak" diye konuştu.

Kurdaki dalgalanmaların kalıcı bir durum olmadığını belirten Yıldırım, uzun vadede daha istikrarlı bir ekonomik süreç yaşanacağını söyledi.

DW/dpa,BK/CÖ

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