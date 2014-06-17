Türkiye'de en yaygın isim hangisi?

Nüfus ve Vatandaşlık İşlemler Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan kadın ismi Fatma olurken, en çok kullanılan erkek ismi Mehmet. İşte Türkiye’de en yaygın 20 kadın ve erkek ismi:

Kadınlar

Fatma Ayşe Emine Hatice Zeynep Elif Meryem Şerife Zehra Sultan Hanife Merve Havva Zeliha Esra Fadime Özlem Hacer Yasemin Melek

Erkekler