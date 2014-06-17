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Yaşam

Türkiye'de en yaygın isim hangisi?

İşte Türkiye’de yaygın 20 kadın ve erkek ismi...

17 Haziran 2014 15:12

Nüfus ve Vatandaşlık İşlemler Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan kadın ismi Fatma olurken, en çok kullanılan erkek ismi Mehmet. İşte Türkiye’de en yaygın 20 kadın ve erkek ismi:

 

Kadınlar

 

  1. Fatma
  2. Ayşe
  3. Emine
  4. Hatice
  5. Zeynep
  6. Elif
  7. Meryem
  8. Şerife
  9. Zehra
  10. Sultan
  11. Hanife
  12. Merve
  13. Havva
  14. Zeliha
  15. Esra
  16. Fadime
  17. Özlem
  18. Hacer
  19. Yasemin
  20. Melek

 

Erkekler

 

  1. Mehmet
  2. Mustafa
  3. Ahmet
  4. Ali
  5. Hüseyin
  6. Hasan
  7. İbrahim
  8. İsmail
  9. Osman
  10. Yusuf
  11. Murat
  12. Ömer
  13. Ramazan
  14. Halil
  15. Süleyman
  16. Abdullah
  17. Mahmut
  18. Recep
  19. Salih
  20. Fatih

 

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