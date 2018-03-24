Türkiye'de en çok işsiz medyada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, yüzde 54,6 ile gazetecilik ve enformasyonun istihdam alanının en düşük meslekler oldu.

Türkiye'de geçen yıl istidam edilen 28 milyon 188 bin kişinin 8 milyon 647 binini ilkokul mezunları, 6 milyon 420 binini yüksekokul veya fakülte mezunları, 5 milyon 411 binini ilköğretim ve ortaokul mezunları, 2 milyon 970 binini meslek lisesi mezunları, 2 milyon 777 binini genel lise mezunları oluşturdu.

Yüksekokul veya üniversite mezunları arasında her 10 mühendisten 8'inin Türkiye'de iş gücü piyasasında değerlendirildiği ve iş sahibi olduğu belirlendi. İstihdam oranında mühendislik ve mühendislik işleri yüzde 79,4 ile ilk sırayı alırken, bunu yüzde 78 ile veterinerlik, yüzde 75,9 ile sağlık hizmetleri izledi.

İstihdam oranları güvenlik hizmetlerinde yüzde 74,1, hukuk alanında 72,4, mimarlık ve inşaat sektöründe yüzde 70,7, fiziki bilimlerde yüzde 70,2 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oranın en düşük olduğu alanlar ise yüzde 53,1 ile sosyal hizmetler, yüzde 54,6 ile gazetecilik ve enformasyon alanları oldu.