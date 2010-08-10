Türkiye'de en çok görülen tür meme kanseri

T24- Dünya Sağlık Örgütü için kanser araştırmaları yapan Globocan isimli ajans, dünyanın kanser haritasını çıkardı. Tüm ülkelerin incelendiği ve 2008 yılı rakamlarının kullanıldığı araştırmaya göre dünyada en çok görülen kanser türü meme kanseri oldu.

2008 yılında 1 milyon 380 bin kişiye meme kanseri taşhisi kondu. Meme kanserinin gelişmiş ülkelerde daha çok görülmesini yorumlayan uzmanlar, modern beslenme ve yaşam alışkanlıklarının hastalığı tetiklediğini söyledi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de de meme kanseri en çok görülen kanser türü oldu. 2008 yılında 10 bin kişiye meme kanseri teşhisi kondu, bunların 4300’ü hayatını kaybetti.



Erkekler ayrı değerlendirildiğinde ise akciğer kanserinin ilk sırayı aldığı görüldü. Araştırmaya göre, Türkiye’de 2008 yılında 95 bin yeni kanser teşhisi kondu. Bunların 67 bini hayatını kaybetti. 75 yaşından önce kanser olma riski yüzde 15.6 olurken, kanserden ölme riski yüzde 11.5 oldu.

Türkiye’de kadın ve erkeklerde (karışık) en çok görülen kanser türleri meme, akciğer, prostat, miğde, bağırsak kanserleri olurken pankreas kanseri son sırada yer aldı. En ölümcül kanser türü ise meme kanseri oldu.



Türkiye’de kanser olanların oranının ABD ve İngiltere gibi ülkelere göre daha az olduğu ancak, ölüm oranlarının aşağı yukarı aynı olduğu görüldü. Türkiye ile bazı ülkelerin karşılaştırması şöyle:

ABD



Yeni kanser vakası: 1.4 milyon.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 29.9.

Kanserin neden olduğu ölümler: 565 bin.

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 11.2.

FRANSA



Yeni kanser vakası: 332 bin.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 29.9.

Kanserin neden olduğu ölümler: 145 bin.

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 11.1

TÜRKİYE



Yeni kanser vakası: 95 bin.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 15.6.

Kanserin neden olduğu ölümler: 67 bin.

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 11.5.

İNGİLTERE



Yeni kanser vakası: 310 bin.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 26.7.

Kanserin neden olduğu ölümler: 156 bin.

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 11.9.

RUSYA



Yeni kanser vakası: 433 bin.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 21.1.

Kanserin neden olduğu ölümler: 285 bin.

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 13.9

ÇİN



Yeni kanser vakası: 2.8 milyon

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 18.9.

Kanserin neden olduğu ölümler: 1.9 milyon

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 13.3.

ALMANYA



Yeni kanser vakası: 479 bin.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 27.9.

Kanserin neden olduğu ölümler: 212 bin

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 11.1.

YUNANİSTAN



Yeni kanser vakası: 36 bin.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 16.1.

Kanserin neden olduğu ölümler: 25 bin

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 10.2.

JAPONYA



Yeni kanser vakası: 615 bin

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 20.4.

Kanserin neden olduğu ölümler: 342 bin.

75 yaşından önce ölme riski: Yüzde 9.7.

İRAN



Yeni kanser vakası: 63 bin.

75 yaşından önce yakalanma riski: Yüzde 11.

Kanserin neden olduğu ölümler: 46 bin.

75 yaşından önce kanserden ölme riski: Yüzde 8.3.