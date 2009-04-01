Türkiye’de en çok akciğer kanseri görülüyor

Türkiye'de akciğer kanseri, en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Her 100 bin kişinin 29.51'inde görülen akciğer kanserine, erkeklerde kadınlardan yaklaşık 8 kat daha fazla rastlanıyor.



Kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1983 yılından beri düzenlenen Ulusal Kanser Haftası bugün başladı.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de en fazla akciğer kanserine rastlanıyor. Erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanseri en çok görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor.



Türkiye'de en fazla rastlanan 10 kanser türü ve 100 binde görülme sıklığı şöyle:



Akciğer kanseri (29.51), prostat kanseri (19.39), meme kanseri (17.57), deri kanseri (16.67), mide kanseri (9.35), mesane kanseri (8.81), kolon kanseri (7.24), kemik iliği kanseri (6.28), endometrium (6.08), ovaryum (5.86).



Erkeklerde en sık rastlanan 10 kanser türü ve 100 binde görülme sıklığı ise şöyle:



Akciğer kanseri (51.92), prostat kanseri (19.39), deri kanseri (18.45), mesane kanseri(15.29), mide kanseri (11.99), larinks kanseri (8.69), kolon kanseri (7.93), kemik iliği kanseri (6.71), beyin kanseri (5.47), rektum kanseri (5.12).



Kadınlarda en fazla rastlanan 10 kanser türü ve 100 binde görülme sıklığı da şöyle:



Meme kanseri (34.73), deri kanseri (14.86), troid kanseri (7.15), akciğer kanseri (6.73), mide kanseri (6.68), kolon kanseri (6.53), endometrium kanseri (6.08), ovaryum kanseri (5.86), kemik iliği kanseri (5.83), serviks kanseri (5.27).



Son 40 yılda arttı



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, Türkiye'de görülen kanser türleri arasında akciğer kanserinin birinci sırada yer almasının sigara tüketiminden kaynaklandığını bildirdi.



Son 40 yılda akciğer kanseri tanısıyla hastaneye yatış oranlarında 43 kat artış olduğuna dikkati çeken Bilir, şunları söyledi:



"Bu yükselişte sigara kullanımındaki artışın çok belirleyici etkisi var. Özellikle sigara ithaline izin verildiği 1984'den sonra artış hızında bir sıçrama olduğu görülüyor. Bu tarihe kadar akciğer kanseri nedeniyle hastaneye yatış oranlarındaki artış belirli bir seyirde giderken, 1984'den sonra katlanarak artma hızına girdi. 1964'de akciğer kanseri nedeniyle bin 222, 1984'de 6 bin 878 hastaneye yatış olurken, 2004'de bu sayı 52 bin 865 olarak gerçekleşti."



Sigara kullanım oranlarının 1984 ile 2000 yılları arasında yüzde 80 oranında arttığına işaret eden Bilir, "Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı sigaradan kaynaklanır. Bu kanserden korunmada en etkili yol sigaradan uzak durmaktır. Bunun örnekleri birçok Batı ülkesinde gözlendi. Bu ülkelerde sigara kullanımında azalmayla akciğer kanseri görülme oranlarında büyük düşüş yaşandı" diye konuştu.



Dünyada 2030 yılına kadar tütün nedeniyle 175 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin beklendiğine dikkati çeken Bilir, bu ölümlerin büyük bölümünün gelişmekte olan ülkelerde görüleceğini söyledi.



Bilir'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'de her yüz kişiden 50.6'sı sigara içiyor. Erkeklerin yüzde 33.4'ü, kadınların ise 16.6'sı bu kötü alışkanlığa sahip.



(AA)

