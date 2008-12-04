Türkiye’de emzirme oranı hâlâ düşük

Bebek dünyaya geldiğinde annenin salgıladığı ilk sütün bir damlasının bile büyük önem taşıdığını ifade eden Soysal, Anneyiz Biz dergisine yaptığı açıklamada bu sütün bebeği dış dünyadan koruyacak antikorlar açısından çok yoğun olduğunu, bebeği birçok hastalığa karşı aşı gibi koruduğunu söyledi.Bebeğe 6 aylık olana kadar anne sütü dışında başka bir gıda verilmemesi gerektiğini vurgulayan Soysal, şunları kaydetti: “Türkiye’de son yıllarda Sağlık Bakanlığı, hastaneler ve bazı derneklerin yaptığı çalışmalarla anneler emzirmeye yönlendirildi. 4-5 yıl öncesine kadar Türkiye’de ilk 6 ay sadece anne sütü alan bebeklerin oranı yaklaşık yüzde 5 civarındaydı. Yapılan çalışmalarla bu oran yüzde 30’a ancak yaklaştı. Halen yeni doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 70’i ilk 6 ay sadece anne sütü almıyor. İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 0-6 ay sadece anne sütüyle beslenme oranı ise yüzde 80’nin üzerinde. Bu ülkeler halen oranı artırmak için büyük çaba harcıyor. Gelmişmiş ülkeler sağlıklı toplumu oluşturmak için insanı doğduğu andan itibaren ele alıyor.”Avrupa ülkelerinin bebeğin anne sütüyle beslenmesine destek olmak için televizyonlardan bebek maması reklamlarını yasakladığını ifade eden Soysal, Türkiye’de ise bütün mama firmalarının televizyon kanallarında reklamlarla anneleri yanlış yönlendirdiğini kaydetti.Her ne kadar reklamda anne sütü vurgulansa da bebek mamasının annenin bir şekilde aklında yer ettiğini belirten Soysal, “anne zaten bebeği emzirirken zorlanıyor. Çevreden fazla destek de almıyor. Sıkışınca bebek mamasına sarılıyor. Türkiye’de emzirmenin daha sağlıklı sağlanması için bebek maması reklamlarının kesinlikle yasaklanması gerekiyor” dedi.Emzirmenin bebek ve anne sağlığı açısından büyük yararlarının bulunduğunu dile getiren Soysal, şöyle devam etti:“Anne emzirirken bebeğe sevgiyi, yaşama bağlılığı, güveni de aşılıyor. İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek, daha zeki oluyor. Yapılan araştırmalar emzirilmeyen çocuklarda psikolojik sorunların daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu çocuklar büyüdüklerinde toplumda fazla yer bulamıyor. Emzirme, annenin meme ve rahim kanserine yakalanma riskini de azaltıyor. Bebeğini emziren annede süt hormonunun etkisiyle mutluluk, huzur ve büyük bir rahatlık oluşur. Emzirilen bebek, hastalıklara karşı daha dirençli olurken, sindirim problemleriyle daha az karşılaşırlar.”Soysal, bebeklerin 2 yaşına kadar emzirilmesinin önerildiğini, bu yaştan sonra da bebek bırakana kadar devam edilmesi gerektiğini belirterek, kendisinin kızını 5 yaşına kadar emzirdiğini anlattı.Emzirme konusunda sadece annenin çabasının yeterli olmayacağını vurgulayan Soysal, “Baba, anneye emzirme için uygun ortam ve psikolojik rahatlık sağlamalı. Anne, ‘sütüm yetmiyor’ diye ek gıdaya yönelmemeli. Anne sütü, bebeğine emdiği sürece mutlaka yeter. Anne ve babanın büyükleri de emzirmeye destek olmalıdır” dedi.Soysal, ek gıdaya geçildiğinde, özellikle 1 yaşından sonra da bebeklere mama önermediklerini belirterek, “Ülkemiz ek gıda cenneti. Taze meyve ve sebze, yoğurt, tahıl gibi birçok gıda bulunabiliyor. Bu gıdaların mamalardan çok daha faydalı olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.