Türkiye'de dün 5 kadın erkek kurbanı oldu

T24 - 6 ayda 105 kadının öldürüldüğü Türkiye'de dün yine 5 kadın, erkek kurbanı oldu... Kadınlardan biri yakıldı, diğeri boğuldu, biri kurşunlandı, birini eski eşi balkondan attı, sonuncusu intihara zorlandı...



4 YAŞINDAKİ BU KIZIN İFADESİ BABAYI CİNAYET ZANLISI YAPTI

‘Babam annemi balkondan attı’

Adana’da, Huzurevleri Mahallesi 77066 Sokak’taki Gizem Apartmanı 3. kattaki dairede oturan 4 yıllık evli Dudu ve Muhammet Şimşek çifti, dün akşam iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden tartıştı. Kısa süre sonra, çığlık sesi üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri, Dudu Şimşek’i aşağıya düşmüş halde yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan Şimşek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölürken, polis olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Polis memurları çevredeki vatandaşlara olayın nasıl olduğunu ve Dudu Şimşek’in nereden düştüğünü sorarken, Şimşek’in 4 yaşındaki kızı Nisa, “Babam annemi iteledi ve annem aşağıya düştü” dedi. Küçük kızın bu sözleri üzerine polis, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle Nisa’yı evlerine çıkartıp annesinin düştüğü yeri göstermesini istedi. Küçük Nisa, babasının annesini iteklediğini iddia ettiği yeri gösterirken bir yandan da olay öncesi babasının annesini dövdüğünü söyledi.



‘Kızımızı kurtarırken düştü'

Küçük Nisa’nın bu iddiaları üzerine babası Muhammet Şimşek gözaltına alındı. Şimşek, kızının iddialarına karşın, “Kızım balkondan düşüyordu. Eşim, kızımızı kurtarmak isterken kendisi aşağıya düştü” dedi. Mahkemeye sevkedilen Muhammet Şimşek tutuklandı. Komşuları, “Olaydan önce karı koca tartışıyordu. Seslerini duyduk. Kısa süre sonra bir çığlık sesi geldi” diye ifade verdi.





Kocasından şiddet gören kadın intihar etti

Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Kırkçalı Köyü’nde, eşinden şiddet gören ve daha önce 3 defa intihara teşebbüs ettiği belirtilen 4 çocuk annesi Meryem İ. (26) evinde kendini asarak canına kıydı. Olayın ardından Van Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) Sorumlusu Emine Bozkurt ve Bostaniçi Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş, hastaneye geldi. VAKASUM sorumlusu Emine Bozkurt, Özalp İlçesi’nde eşinden şiddet gören genç bir kadının daha intihar ettiğini belirterek, bu ölümlerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Van’ın Abdurahman Gazi Mahallesi’nde ise 23 yaşındaki Enver A. henüz bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar etti.





Sevgilisini öldürdü bileklerini kesti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi’nde oturan AdemK. (24), kız arkadaşı olduğu belirtilen Kübra Nur Şahin (18) ile Karaelbistan Beldesi’ndeki ablasının evine gitti. Ancak AdemK., henüz bilinmeyen nedenle Kübra Nur Şahin’i boğarak öldürdü. Ağabeyini arayarak cinayet işlediğini söyleyen Adem K. olay yerinden kaçtı.







Hastaneye kaldırıldı

Adem K, polis tarafından şehir merkezinde yakalanarak jandarmaya teslimedildi. İddiaya göre zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildiğinde tuvalete gitti ve burada bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Zanlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Küsüp giden eşine kurşun yağdırdı

Van’ın Çaldıran İlçesi Evciller Köyü’nde ikamet eden Adalet T. (20), önceki gün eşi Faruk T. ile kavga ettikten sonra küserek baba evine döndü. Genç kadını almaya gelen öfkeli koca, bir türlü eve dönmek istemeyen eşine silahla 7-8 el ateş etti. Adalet T. olay yerinde ölürken, Faruk T. kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadının cenazesi Van’da yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Oğlunu ve eski eşini yaktı

İstanbul Bayrampaşa, dün sabah son yıllarda yaşanan en büyük koca dehşetine sahne oldu. İşsiz koca, bir yıl önce bıçaklayarak yaraladığı eski eşini ve 11 yaşındaki oğlunu evle birlikte ateşe verdi. Küçük çocuk, annesini kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Anne ile oğlu yanarak ölürken, gözü dönmüş koca da tutuştu ve ağır yaralandı.

İstanbul’da, tekstil atölyesi işleten 38 yaşındaki Tuğba Özbek, bir yıl önce 15 yıllık eşi Şükrü Öksüzoğlu’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı. Bayrampaşa’da yaşamaya başlayan genç kadın, boşanma davasından hemen sonra eski eşi tarafından bıçaklandı. Şükrü Öksüzoğlu tehditlerini sürdürünce, Tuğba Özbek hem savcılığa başvurdu hem de Avcılar’a taşınmaya karar verdi. Burada bir ev kiralayan Tuğba Özbek, taşınmak için hazırlıklara başladı. Bu nedenle beraberinde kalan 11 yaşındaki oğlu Burak’ı da 2 gün önce babasının yanına gönderdi. Şükrü Öksüzoğlu dün sabah 05.30 sıralarında oğlunu getirme bahanesiyle Başrampaşa Altıntepsi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Emek Sokak’taki eve geldi.



Annesini kurtarmak istedi

Üçüncü kattaki eve çıkan Şükrü Öksüzoğlu, yanında getirdiği benzini hiçbir şey demeden kendilerini kapıda bekleyen eski eşinin üzerine döktü. Ardından da çakmağını ateşledi. Tuğba Özbek bir anda alevler içinde kaldı. 11 yaşındaki Buğra ise babasının yaktığı annesini kurtarmak istedi. Ancak alevler küçük çocuğu da sardı. Alev topuna dönen anne oğul olay yerinde yanarak can verdi. Alevlerin kıyafetlerine sıçraması sonucu tutuşan Öksüzoğlu, koşarak apartmandan çıktı. Yangını görerek can havliyle dışarı çıkan apartman sakinleri Öksüzoğlu’nu söndürdü. Evde bulunan Tuğba Özbek’in annesi Hayriye Özbek, dayısı Demirali Batmaz ve yengesi Zeynep Batmaz da yanarak yaralandı. Özbek’in yanında çalışan Aysel Ferman ise üçüncü kattan atladı. Yaralılar, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İşsiz olduğu öğrenilen Öksüzoğlu, ilk tedavisinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanık ünitesine sevk edildi.



Ev küle döndü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

(Habertürk)



