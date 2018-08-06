Türkiye'de dolardan yeni rekor

Amerikan Doları karşısından bütün zamanların en düşük kurunu gören Türk Lirası bu haftaya da zayıf girdi. Seansın ilk saatlerinde Dolar 5,11 lira seviyesinden işlem görürken Borsa İstanbul Birleşik Endeksi yüzde 1,13 oranında prim yaparak 95 bin 610 puana çıktı. Dolar ilerleyen saatlerde 5,14 seviyesine kadar yükseldi.

Temmuz ayında hayat pahalılığı artış hızının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85'e ulaştığı açıklanmıştı. Enflasyondaki sıçramanın da önemli rol oynadığı tahmin edilen Türk Lirasındaki değer kaybı Euro kurunun da 6 Lira sınırına dayanmasına yol açtı.

Ticari ve siyasi anlaşmazlık el ele

Papaz Andrew Brunson'ın casusluk ve terör örgütleriyle ilişki kurma suçlamasıyla yargılanmasının Türkiye ile ABD arasında yol açtığı anlaşmazlık ikili ticari ilişkilere de sıçradı. Washington yönetimi gümrüksüz ithal edilen Türk menşeli mallarının durumunun incelenmekte olduğunu duyurdu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer 1 milyar 660 milyon tutarındaki otomobil, mücevher ve değerli maden gibi Türk menşeli malların incelemeye alındığını belirtti ve karara ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği zamlı gümrük tarifelerine Türkiye'nin misillemede bulunmasını gerekçe gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD yönetiminin papaz Brunson'ın yargılanmasına gösterdiği tepkinin stratejik ortaklığa yakışmadığını ve Türkiye'ye saygısızlık olduğunu söylemişti. Türkiye, adalet ve içişleri bakanlarına ABD tarafından kararlaştırılan yaptırımlara aynı misillemede bulunmuştu.

Robert Lightsizer'in sözcüsü Türkiye'den gümrüksüz ithal edilen ürünlerin incelemeye alınmasının papaz Brunson anlaşmazlığıyla ilgi olmadığını söyledi.

Birçok diğer ülke gibi Türkiye de ABD'nin özel gümrük indirimlerinden yararlandırılıyor. Bu uygulama 1970'li yıllarda, program kapsamındaki ülkelerin kalkınmasını desteklemek amacıyla başlatılmıştı. Özel gümrük tarifesi programı binlerce kalem ürünün vergi ödenmeden ABD'ye ihraç edilmesini mümkün kılıyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

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