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Yaşam

Türkiye'de dev operasyon, 40 bin emniyet personeli katılıyor!

İstanbul'da gerçekleştirilen ygulama kapsamında 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla denetim yapılıyor

10 Aralık 2016 00:44

Türkiye genelinde 81 ilde 5 bin 863 ekip, 40 bin 507 personel, 7 helikopter, 10 deniz aracı, 138 dedektör köpeğin katıldığı "Huzur" operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul'da 5 bin polis

Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerler ile denizde denetim yapılıyor.

Asayiş uygulamasına, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Sahil şeridi olan ilçelerde deniz polisleri de uygulamaya destek veriyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

 

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