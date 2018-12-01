Türkiye'de de şubeleri var; dünyanın en büyük otel zincirinde konaklayan 500 milyon kişinin bilgileri çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dünyanın en büyük otel zinciri Marriott International, 2014 ile 10 Eylül 2018 tarihleri arasında kadar misafir ettikleri yaklaşık 500 milyon müşterisinin isim, adres, pasaport numarası ve e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin hackerlar tarafından ele geçirdiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Marriott International'dan yapılan açıklamada, hackerların şirketin Starwood markasının veri tabanına yasa dışı erişim sağladığı belirtilerek, "Otelin 2014'ten 10 Eylül 2018 tarihine kadar misafir ettiği yaklaşık 500 milyon müşterinin bilgileri ele geçirildi" denildi.

Hackerlerin otel müşterilerinin isimleri, posta adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, pasaport numaraları, doğum tarihleri, cinsiyet bilgileri ve otele giriş ve çıkış tarihleri bilgilerini ele geçirdiği açıklandı.

Marriott International'un üst düzey yetkilisi (CEO) Arne Sorenson, bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzüntü duyduklarını belirterek, "Misafirlerimizi desteklemek için her şeyi yapıyoruz ve müşterilerimize daha iyiyi sunmak için bu olaydan derslerimizi öğreniyoruz" ifadesini kullandı.

Marriott International, Starwood şirketini 2016'da 12,2 milyar dolara satın alarak dünyanın en büyük otel zincirinin sahibi olmuştu.

Marriott International'ın 2'si İstanbul, 1'i Ankara'da olmak üzere Türkiye'de 3 şubesi bulunuyor