Türkiye'de de şubeleri bulunuyor; yemekten tırtıl çıktı

Kısa bir süre önce Hindistan'dak ilk mağazasını açan İsveçli mobilya perakendecisi IKEA'nın restoranda yemek yiyen müşterinin yemeğinden tırtıl çıktı. Görüntülüren sosyal medyada yayılmasının ardından şirketin Hindistan temsilciliğinden yapılan açıklamada yaşanan olaydan ötürü özür dilendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, geçen ay Hindistan piyasasına girerek ülkedeki ilk mağazasını açan İsveçli mobilya perakendecisi IKEA'nın Haydarabat kentindeki mağazasında yer alan bin kişilik restoranında yemek yiyen Abeed Mohammad isimli bir müşteri, yemeğinin içinde tırtıl buldu. Mohammad'in tırtılın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından şirkete tepki gösterildi.

#Ikeahyderbad Today I found caterpillar in my veg biryani. Very unfair of food @TV9Telugu @KTRTRS sir @hydcitypolice @THHyderabad @Abnandhrajyothi pic.twitter.com/jumiED25fs