T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'de de şubeleri bulunuyor; yemekten tırtıl çıktı

Hindistan'da İsveçli mobilya perakendecisi IKEA'nın restoranda yemek yiyen müşterinin yemeğinden tırtıl çıktı

03 Eylül 2018 17:42

Kısa bir süre önce Hindistan'dak ilk mağazasını açan İsveçli mobilya perakendecisi IKEA'nın restoranda yemek yiyen müşterinin yemeğinden tırtıl çıktı. Görüntülüren sosyal medyada yayılmasının ardından şirketin Hindistan temsilciliğinden yapılan açıklamada yaşanan olaydan ötürü özür dilendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, geçen ay Hindistan piyasasına girerek ülkedeki ilk mağazasını açan İsveçli mobilya perakendecisi IKEA'nın Haydarabat kentindeki mağazasında yer alan bin kişilik restoranında yemek yiyen Abeed Mohammad isimli bir müşteri, yemeğinin içinde tırtıl buldu. Mohammad'in tırtılın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından şirkete tepki gösterildi.

 

ETİKETLER

Hindistantırtılıkeayemek
","articleSection":"Dünya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-09-03T17:42:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/turkiyede-de-subeleri-bulunuyor-yemekten-tirtil-cikti,691952","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/turkiyede-de-subeleri-bulunuyor-yemekten-tirtil-cikti,691952"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24