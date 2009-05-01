Türkiye Yeşilay Derneği Salihli Temsilcisi İlyas Akça, kapalı alanlarda sigarayı yasaklayan yasanın 19 Temmuz’da yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin 2008 yılında 140 ülkede yaptırdığı ankete göre, Türkiye’de çocukların yüzde 81’i pasif içici" dedi...



Salihli Yeşilay Temsilcisi ve Tütün Kontrol lideri İlyas Akça, kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan kanun hakkında açıklamalarda bulundu.



Akça, "Kapalı alanlarda sigarayı yasaklayan yasanın 19 Temmuz'dan itibaren tüm kafe, restoran, otel ve barlarda uygulanacak olmasıyla birlikte, çocukları pasif içiciliğin zararlarından koruma yolunda büyük bir adım atılıyor. Çocukları sigaraya başlamamaları konusunda telkin etmenin yeterli olmadığı, yanlarında sigara içerek de onlara büyük zararlar verdiğimiz artık kanıtlanmış bir gerçek. Rakamlar, dumansız hava sahası yasalarının ne kadar gerekli olduğunu vurguluyor.



Çocuklarımızın üzerine titresek de, onlara bırakacağımız geleceğin mükemmel olmaktan ne kadar uzak olduğunu, sağlık alanında yayınlanan istatistiklerle öğreniyoruz. Sigara çocuklarımıza tanıştırdığımız kötülüklerin en başında geliyor. Dünya çocuklarının yarısı, ülkemizde de her dört çocuktan üçü ölümcül sigara dumanına maruz kalıyor. Bu çocuklar, henüz hayatlarının başında kalitesiz bir yaşama mahkûm ediliyorlar. Duman soluyan çocuklarda kulak ve solunum enfeksiyonları riski 7 kat, kanser oluşma riski ise 3 ila 5 kat artıyor.



Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin 2008 yılında 140 ülkede yaptırdığı ankete göre, Türkiye'de çocukların yüzde 81'i pasif içici. Pasif içicilik dışında çocukların maruz kaldığı bir başka problem de şüphesiz aktif içicilik. Bu konuda da rakamlar hayli ürkütücü: Pasif içici çocukların yüzde 75'i ileriki yıllarda bizzat sigara içicisi oluyor.



Son istatistiklere göre Türkiye'de sigaraya başlama yaşı 11. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre, sigarayı deneyen her dört çocuktan üçü bağımlı oluyor. Üstelik erken yaşta sigaraya başlandığı takdirde, ileride bu alışkanlıktan kurtulma şansı sadece yüzde 30. Çocuk yaşta sigaraya başlamak, akciğer kanserinin de en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Lokantalarında sigara içilmeyen Dünya şehirlerinde yapılmış çalışmalar gençlerin sigaraya % 40 daha az başladığını göstermektedir.''dedi.



Akça, "Özellikle sigara sektörü filmlere sponsor olarak bilinçaltına hitap ediyorlar. Oyuncuların sigara yakar ve içerken görüntülenmesi yeterli oluyor. Sigara endüstrisinin yaşamak için yeni tüketicilere ihtiyacı var. Gençler, gelecek vadeden müşteri grubu olarak bu sektörün en gözde hedefi. Çocuklarımıza iyi bir gelecek vaat edebilmek için, onları hedef tahtasından uzaklaştırmak şimdi hepimizin görevi. Tüm yetişkinleri, küçüklere temiz ve dumansız bir hava temin etmeye çağırıyorum."diye konuştu.

