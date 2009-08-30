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Sağlık

Türkiye'de çocuklar kahvaltı yapmıyor

Kahvaltı çocuk gelişiminde büyük önem taşıyor. Ama uzmanlar ülkemizin bu açıdan zayıf olduğunu belirtiyor.

30 Ağustos 2009 03:00

Kahvaltı çocuk gelişiminde büyük önem taşıyor. Ama uzmanlar ülkemizin bu açıdan zayıf olduğunu belirtiyor.

Nestle Halk Sağlığı ve Beslenme Uzmanı Sarah Richards, düzenli kahvaltı etmenin ve kahvaltıda tam tahıl tüketiminin önemine değinirken, Türkiye'de okul çağındaki çocukların yüzde 30'unun demir eksikliği ile karşı karşıya olduğunu anlatıyor. Richards'a göre, dikkat ve odaklanma gibi zihinsel faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin minerallerin alınması için en önemli adımı sağlıklı bir kahvaltı oluşturuyor. Buna rağmen Türkiye'de çocukların 3'te 1 'i düzenli kahvaltı yapmıyor. Çocuklar için tam tahılların da eklendiği bir kahvaltının önem taşıdığını söyleyen Richards, bunun gün boyu enerji ihtiyacının sağlanmasında anahtar rol üstlendiğini ifade ediyor.

Tam tahıllar enerji kaynağı

 Türkiye'de okul çağındaki çocukların yüzde 30'u demir eksikliği anemisi yaşıyor. ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya'da çocuklar ile yapılan pek çok çalışma gösteriyor ki. süt ile tüketilen zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrek tüketen çocuklar; demir, magnezyum, B vitamini gibi önemli besin öğelerinin günlük tüketilmesi gereken miktarlarını yeterli oranda alabiliyor.

 

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