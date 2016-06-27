Türkiye'de 'çocuk seks turizmi' artıyor!

Yerel ve uluslararası dernekler tarafından gerçekleştirilen ortak araştırmada Türkiye'de 'çocuk seks turizmi'nin arttığı ortaya kondu. Hürriyet'ten Melis Alphan'ın Uluslarası Çocuk Merkezi'nin (ICC) araştırmasından aktardığı bilgilere göre, Türkiye’de seyahat ve turizmde çocuklar cinsel anlamda sömürülürken aynı zamanda da Türkiye vatandaşlarının bu fiilleri gerçekleştirmek için ülke dışına seyahat ettikleri belirtiliyor.

Melis Alphan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (27 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan 'Turizmin karanlık yüzü: Çocukların cinsel sömürüsü' başlıklı yazısı şöyle:

Uluslarası Çocuk Merkezi (ICC), Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, ECPAT International ve ECPAT Hollanda işbirliğiyle Türkiye'de Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü araştırması gerçekleştirdi.

Daha önce bir toplantıda gazetecilerin bilgilendirilmesi sonucu ufak tefek haber olan araştırmanın tümünü okuma fırsatım oldu.

Araştırma hem Türkiye’de seyahat ve turizmde çocukların cinsel anlamda sömürüldüğünü hem de Türkiye vatandaşları arasında bu fiilleri ülke dışında gerçekleştirenler olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’den Doğu Avrupa’ya seyahate giden kişilerin çocukların cinsel istismarı olaylarına karıştıklarına dair bildirimler artıyor.

Örneğin, Türkiye’den Moldova’ya gidenler hafta sonlarına özel kiralanmış dairelerde bir bedel karşılığında çocukları istismar ediyor.

Ukrayna’da Türkiye vatandaşlarının yer aldığı grup halindeki veya bireysel seks turları yaygınlaşıyor; seyahat ve turizmde çocukların cinsel sömürüsü söz konusu olduğunda Türkiye vatandaşları burada en başta gelen yabancı kesimi oluşturuyor. İlaveten, Türkiye vatandaşları Belarus’ta kadın ve çocukların yer aldığı ‘seks turlarının’ düzenleyicileri, Kuzey Rusya’da gençlerin sunduğu seks hizmetlerinin müşterileri.

Yakınlarda bu tür gezilerin Kamboçya ve Uganda gibi Avrupa dışı ülkelere de kaydığı biliniyor. 2012’de Türkiyeli bir turist Afrika’da çocukların cinsel istismarı olayına karıştı. Küçük yaşlardaki 50 Ugandalı kızı ‘seks amaçlı kullanmaktan’ gözaltına alındı. Bu adam daha önce de Kenya’nın Malindi kentinde 15 yaşındaki Kenyalı bir kıza cinsel sömürüde bulunduğu iddiası üzerine 2009’da mahkeme önüne çıkarılmıştı. Sanık, kendisinin ve bir kız çocuğunun çıplak fotoğraflarını Facebook’a yüklemiş, hatta ‘ülkeden ülkeye’ geçerek mahkemeleri nasıl atlattığını övünerek anlatmıştı.

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Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ise Türkiye’de seyahat ve turizmde çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsü hakkında önemli bilgiler sağlıyor:

- Kız çocuklar daha çok yaz aylarında evden kaçıp tatil beldelerine gidiyor. Oralarda cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. İstanbul’da ise fakir kız çocukları bir şekilde kandırılıyor, masaj salonlarına çekilip evlere pazarlanıyor.

- Antalya özellikle öne çıkıyor. Çevre illerden Antalya’ya çok sayıda insan ‘çocuk seks turizmi’ne geliyorlar. En çok kız çocuklar kullanılıyor. Çocuklarla iletişim kuran, çocukları tavlayan, çocukları satan aracılar var. Bu iş için göçle gelen ve ekonomik sıkıntı çeken ailelerin sorunlu, bilgisiz, uyum problemi yaşayan çocukları seçiliyor. Kız çocuklar genellikle 15-17 yaşları arasında. Ama daha küçükler de var.

- Çocuklarla grup halinde birliktelik yaşayan Araplar var.

- Yaz aylarında belirli bölgelerde yabancı uyruklu çocuklara yetişkin kıyafetleri giydirilip makyaj yapılıyor. Ülkenin doğusundan gelen kız çocukları ve mülteci çocuklar her mevsim ticari cinsel sömürüye maruz kalıyor.

- Küçük yaşta kız çocukları teknelere götürülüp erkeklere satılıyor.

- Yabancı uyruklu kız çocukları sosyal paylaşım sitelerinden kandırılıp Antalya, İzmir, Kuşadası, Pamukkale gibi noktalara çekiliyor. Buralarda Slovenya, Sırbistan, Slovakya, Rusya ve Finlandiya’dan gelen 15-18 yaşları arasında kız çocuklarına rastlanıyor. Yabancı ülkelerden gelen kız çocukların kış aylarında ülkelerine gitmemeleri için onlara “Sana dükkân açacağım, orada çalışacaksın” gibi sözler veriliyor. Bu sözleri verenler kızları daha sonra arkadaşlarına satıyor.

- Yabancı uyruklu kız çocukları için tur düzenleyen acenteler olduğu gibi, özellikle taşeronlaşmaya bağlı olarak otellerin bağımsız olan masaj salonlarında çalışanlar arasında, daha çok yaz aylarında bu işi yapanlar var.

- Mekân olarak masaj salonlarının yanı sıra, iki, üç ve dört yıldızlı oteller, moteller, pansiyonlar kullanılıyor; çocuklar kimliksiz otele alınıyor.

- Ücret Antalya’da 400 TL civarında. Ayda 9 bin TL kazanan çocuklar var. Ama bazen de çocukların parasına el koyanlar, onları bedava çalışmaya zorlayanlar oluyor.