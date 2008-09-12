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Çevre

Türkiye'de çevre alarm veriyor

Anadolu’nun birçok yerinde dereler, çaylar hemen hemen kurudu; nehirler bile can çekişerek akıyor

12 Eylül 2008 03:00



AŞIRI sıcaklar ve yanlış sulamanın etkisiyle pek çok ildeki göl, göletler ve nehirler tamamen kurudu. Bir çoğu da kuraklık alarmı vermeye başladı. 

Gürül gürül akardı

Manisa’da Alaşehir Çayı’nın kuruyan yatağı çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümlerinin kurutma alanı oldu. Sarıgöl’e bağlı Bereketli Köyü’nün Muhtarı Mehmet Çeliktürk, "Üreticiler, üzümleri kurutacak yer kalmayınca bir zamanlar gürül gürül su akan, ancak Avşar Barajı yapıldıktan sonra kuruyan Alaşehir Çayı’nın yatağını kullanmaya başladı. Serilen üzümlerin uzunluğu üç kilometreyi bulur" dedi.

Meriç’te adacıklar 

Edirne’de aşırı sıcak ve kuraklık, Meriç ve Tunca nehirlerinin debi oranlarını büyük ölçüde düşürdü. Meriç Nehri’nde, yaşanan kuraklık nedeniyle su yüzeyinde büyük kum adacıkları oluştu. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmaması nedeniyle bu ülkede doğan ve Türkiye’den 100 metrelik bölümü geçtikten sonra Meriç Nehri ile birleşen Arda Nehri tamamen kurudu. 

Buzullar azaldı 

Ağrı Dağı’ndaki Küp Gölü’nün suyu da iyice çekilmeye başladı. Karakuyu Köyü Muhtarı Habip Çakar, "Ağrı’nın zirvesindeki buzullar, eskiden göl kenarına kadar uzanırdı. Şimdi arada 500 metre kadar fark var. Göl giderek kuruyor. Gölün suyunun ilk kez bu kadar azaldığını görüyorum" dedi.

Gölette yürüyüş 

Sivas’ta çok sayıda tarım alanının sulanmasında kullanılan Serpincik Göleti, kendisini besleyen Çerçi Deresi’nin suyunun kuraklık nedeniyle azalması üzerine kuruma noktasına geldi. Yürüyerek ortasına kadar inilebilen gölette, bir kıyıdan diğer kıyıya kadar yüzmeden geçilebiliyor.

Acıgöl bitti 

Denizli’nin Çardak İlçesi ile Afyonkarahisar sınırları içindeki Acıgöl, kuraklıktan büyük oranda etkilendi. Suların iyice çekildiği göle önceki yıllarda gelen başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türü gölü terk etti. Denizli Valisi Yavuz Erkmen’in talimatıyla Çevre ve Orman İl Müdürlüğü de kuraklığın nedenlerini araştırmaya başladı.

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