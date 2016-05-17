Türkiye'de cep telefonu değiştirme sıklığı ve bütçesi ne?

DORinsight firmasının yaptığı Türkiye'deki kapsamlı araştırmalarda, Türkiye'de cep telefonu değiştirme sıklığı, akıllı telefon tercihinde öne çıkan markalar ve ortalama satın alma için ayrılan bütçeleri ortaya koydu.

7 - 15 Nisan tarihleri arasında, online olarak yaılan araştırmaya, ABC1C2DE sosyo - ekonomik segmente mensup 9 bin 519 kişi katıldı.

Shiftdelete.com'un haberine göre, araştırmanın sonuçları şöyle:

"Türkiye'de cep telefonu

değiştirme sıklığı 2.5 yıl"

Türkiye'de kullanıcılar, ortalama 2.5 yılda bir telefonlarını değiştirdiklerini açıkladılar. Katılımcıların yüzde 39’u akıllı telefonlarını her 2 yılda bir değiştiriyor. Geriye kalan katılımcıların yüzde 44’ü 3 yıldan sonra telefonlarını değiştirirken, yüzde 11’i ise her yıl değiştirdiğini belirtti. Telefonunu değiştirmeyen katılımcılar ise yüzde 6 oranında kaldı. Akıllı telefon dışındaki teknolojik ürünlerin değişme sıklığı incelendiğinde ise katılımcıların yüzde 23’ü ürünlerini her 3 yılda bir, yüzde 19’u her 2 yılda bir, yüzde 43’ü 4 yıldan fazla bir süreden sonra yeni teknolojik ürünler satın alıp eskisini değiştirdiklerini dile getirdi.

Akıllı telefon için ne yaş

fark ediyor ne de cinsiyet

Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 95’i akıllı telefon kullanıyor.Kadın-erkek oranlarına ve yaş dağılımına baktığımızda ise hemen hemen her yaş grubunun ve iki cinsiyetin de 10’da 9’unun akıllı telefon kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı. Akıllı telefondan sonra en çok kullanılan diğer teknolojik ürünler ise yüzde 89 oy oranı ile bilgisayar ve yüzde 60 oy oranı ile tablet oldu. Ankete katılanların bu ürünleri kullanım sıklığı da günde ortalama 7 saat.

Telefon alırken ortalama bütçemiz ne kadar, telefonları nereden alıyoruz?

Tüketicilerin teknolojik ürünlerini en çok satın aldığı yerlerin başında fiziksel teknoloji mağazaları yer alırken diğer tercihleri ise yüzde 57 oy oranı ile internet, yüzde 20 ile operatör bayileri ve yüzde 16 ile süpermarketler. Katılımcıların yarısından çoğunun bu ürünler için ayırdıkları yıllık bütçe ise 1.001 - 5.000 TL arasında olurken harcadıkları ortalama bütçenin ise 3.102 TL olduğu ortaya çıktı.

Müzik, internetten dinleniyor

Katılımcıların yüzde 66’sı bilgisayarları aracılığıyla internet üzerinden vemüzik indirme sitelerinden müziklerini dinlemeyi tercih ettiğini belirtirken geriye kalan katılımcıların yüzde 36’sının radyodan, yüzde 25’inin Spotify,Deezer gibi müzik uygulamalarından, yüzde 13’ünün de iTunes’dan dinlediği tespit edildi.

Neredeyse iki kişiden biri artık 4,5G kullanıyor

Yenilenen internet hızıyla beraber 4,5G’ye geçenlerin sayısı da oldukça arttı. Katılımcıların yüzde 49’u 4,5G’ye geçtiğini, yüzde 51’i de henüz geçmediğini belirtti.