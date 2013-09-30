Türkiye'de çekilen en büyük fotoğraf

İstanbul'da çekilen ve Gigapanaroma tekniğiyle üretilen fotoğrafı çeken Hasan Yazanel, gelecek yıl da dünyanın en büyük fotoğrafını yine İstanbul'da çekeceğini söyledi. 65 gigapikselden oluşan fotoğrafta, en uzaktaki yapılar bile tüm ayrıntılarıyla görülebiliyor.

2007 yılından bu yana Gigapanorama tekniği ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten fotoğrafçı Yazanel, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Safranbolu’nun fotoğraflarını bu teknikle çektiğini, fotoğrafların her birinin kentlerin şu ana kadar çekilmiş en büyük kareleri olduğunu da açıkladı. www.ps-fa.com adresinden sergilediği fotoğraflar arasında yeralan İstanbul fotoğrafının ise dünyanın en büyük 10. karesi olduğunu açıklayan Yazanel bu özel çalışmanın detaylarını, Doğan Haber Ajansı'ndan Rıza Özel'e, şöyle aktardı:

Ortalama fotoğrafların 4 bin katı büyüklükte

“İstanbul fotoğrafı 65 gigapixel, dosya boyutu bile bir terabaytın üzerinde. Bu büyüklüğü şöyle anlatayım, şu an iyi bir makineden elde edilen tek bir kare fotoğraf ortalama 16-20 megapixel olabilir. İstanbul fotoğrafı böyle bir makineden elde edilenin 4 bin katı büyüklüğünde. Şu an dünyanın en büyük fotoğrafı Londra’nın boyutu ise 320 gigapixel ve 7 terabayt. Ama gelecek yıl İstanbul manzarası, dünyanan en büyük fotoğrafı olacak. Bunun için çalışıyorum. Tabii bu uzun soluklu, zor ve maaliyetli bir çalışma.”

Fotoğraftaki bazı bölgelerin ayrıntılı halleri; büyük hali için fotoğrafa tıklayınız.

Yazılımı kendi geliştirdi

Ankara’da Kale Fotoğrafhanesi’ni işleten Hasan Yazanel, ortaokul yıllarında Almanya’da eğitimini sürdürüken fotoğrafla tanıştığını, uzun yıllar Avrupa’da bilgisayar yazılımları üzerine çalıştıktan sonra 2007 yılında Türkiye’ye geldiğini ve tamamen fotoğrafa yöneldiğini belirtti. Sanat fotoğrafları çekerken Gigapanorama ile ilgilenmeye başladığını da belirten Yazenel bu özel teknikle ilgili çalışmalarını, “Aslında bu teknik NASA’nın uzay çalışmaları için geliştirilen 2001 yılında başlayan arge çalışmalarının sonucu ortaya çıkan bir yazılımın gelişimi ile ortaya çıktı. İnsanlar ABD seçimlerinde Obama’nın fotoğrafının yayınlanması ile bu tekniği tanıdı. Yaklaşık 6 yıl önce bu tekniği ve yazılım Türkiye’ye taşıdım. Sonrasında mevcut yazılımı daha da geliştirerek bir çok kenti fotoğrafladım. Bu bana daha ticari bir çalışma gibi geliyor, asla sanat fotoğrafından vazgeçemiyorum” sözleriyle aktardı.

Panaroma tekniği

Panaroma tekniği, özellikle manzara fotoğrafçılarının kullandığı bir teknik. Hem çok geniş bir alanı fotoğraflamak hem de fotoğraftaki nesnelerin büyük ve ayrıntılı görünmesini sağlamak için kullanılıyor. Panaromik fotoğraflar, birbirinin devamı olacak şekilde çekilmiş birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Böylelikle çok geniş açışı kadrajlar yaratılabiliyor.

Gigapanaroma tekniğinde ise, manzara birkaç yüz kez, çok daha yakına giren objektifler kullanılarak fotoğraflanıyor.