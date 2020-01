Türkiye’de çalışan turizmci Almanya’da kraliçe seçildi

Levent Gündüz / Lahr, 1 Kasım (DHA) - İki yıldır Belek’te turizm sektöründe çalışan Lea Johanna Krauss (24) tatil için geldiği, doğduğu Lahr kentinde, Almanya’nın en büyük açık hava Kasımpatı fuarı olan Chrysanthema 2017’de Kasımpatı kraliçesi ilan edildi.

Her yıl geleneksel Kasımpatı fuarı için 400 bin civarında turist tarafından ziyaret edilen Lahr, en çok turisti çok turist komşu ülkeler olan Fransa ve İsviçre’den çekiyor.

Lahr Belediyesi fuara renk katan, güz mevsimin simge çiçeği olan Kasımpatı çiçekleri için bütçesinden 350 bin euro ayırıyor.

Her yıl fuara katılan tek Türk Derneği Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’e bağlı ‘Lahr Ulu Camii’ bu yıl hazırladığı ‘Zürafa’ motifiyle yine göz kamaştırdı. 20 yıldır katıldığı fuarda çok sayıda ödül kazanan camii yönetimi önceden Türkiye ve İslam’ı tanıtan motifleriyle fuarı gezenlerden tam not almıştı. Geçtiğimiz yıllarda sergilediği eserler içinde Ortaköy Camisi, Boğaz Köprüsü, Semazen, Aladdin’in Sihirli Lambası, Alman Çeşmesi, İbrik, Dünya gibi çok sayıda eserleri belediye tarafından ödüle layık görüldü. Camii başkanları Hasan Babur, Turgay Kara yoğun ilgiden memnunluk duyduklarını bununda bizi her yıl yeni bir çalışmaya teşvik ettiğini ifade ettiler.

Japonya’da imparator çiçeği olarak bilinen Kasımpatı çiçekleri Lahr kentinde her yıl yapılan Kasımpatı fuarına çok sayıda Japon turistleri’de mıknatıs gibi çekiyor. Bu yıl 21 Ekim tarihinde açılan fuar 12 Kasım tarihine kadar herkese açık olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fuardan görüntüler, Türk derneğin sergilediği ‘Zürafa’ motifi

- Fuarda turistler, çiçekler

- Kraliçe Lea Johanna Krauss ile röportaj