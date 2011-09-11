-Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı 7 bin 275 ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının acil ihtiyaçları için Hatay Valiliği emrine bugüne kadar gönderilen paranın 15 milyon 750 bin TL'ye ulaştığını, Türkiye'deki Suriye'lilerin sayısının ise 7 bin 275 olduğunu bildirdi. AFAD, Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarına yapılan insani yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay Valiliği emrine 15 milyon 750 bin TL verildiğini, sınırın hemen ötesindeki yaklaşık bin 200 Suriyeli'ye günlük kumanya dağıtımı yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, 10-11 Eylül 2011 tarihlerinde 54 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının kendi istekleri ile ülkelerine döndüğü, 123 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının da Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Bugüne kadar Türkiye'ye 17 bin 799 Suriyeli'nin geldiği, bunlardan 10 bin 524'ünün ülkelerine geri döndüğü, bugün itibarıyla Türkiye'de 7 bin 275 Suriyeli'nin bulunduğu kaydedilen açıklamada, 11’si refakatçi, 36’i hasta ve yaralı olmak üzere toplam 47 kişinin de hastanede bulunduğu belirtildi.