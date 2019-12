Türkiye'de 'blues' rüzgarı başlıyor

Efes Pilsen Halkla İlişkiler Müdürü Durul Candemir, 19 yıl önce İstanbul'da başlayan festivalin Türkiye'nin kesintisiz devam eden tek müzik festivali olduğunu söyledi.Festivale başlarken öncelikle amaçlarının blues kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Candemir, şöyle konuştu:"Amacımız, blues müziğini sevenlerin birbirinden özel sanatçılarla bir araya gelmesine aracı olmak. 19 yıla baktığımızda festivale katılımlarda her yıl artış olduğunu görüyoruz. Müziğin her zaman insana dokunan, insanın doğasına heyecan ve mutluluk katan yanını teşvik ettiğini gözlemliyoruz.Efes Pilsen'in 19 yıl önce Türkiye'de tohumlarını attığı blues kültürünün bugün birkaç nesil tarafından kucaklanıyor olması bizler için büyük mutluluk. Bu festival, Türkiye'nin en uzun soluklu, hiç kesintisiz devam eden tek müzik festivali. Blues festivaline başladığımızda doğan çocuklar 19 yaşına geldi ve genç blues dinleyicisi oldu."Candemir, festivalde bugüne kadar 74 grup ile 214 sanatçının sahne aldığını, 260 konserde 302 bin 591 müzikseverin blues müziğin efsane isimleriyle buluştuğunu kaydetti.Türkiye'nin çağdaş seviyesini yükseltmeye katkıda bulunmayı hedeflediklerini, toplumdaki müzik kültürünün artmasının da bununla bağlantılı olduğuna inandıklarını belirten Candemir, şöyle konuştu:"İlk konseri düzenlediğimizde amacımız, müzik kitlesi oluşturmaktı. Şu an hatırı sayılır bir blues müzik kitlesi oluştu. Bu festival artık Türkiye'nin ihraç ettiği bir etkinlik haline geldi. Bu da bizi çok sevindiriyor. Türkiye'de birçok müzik türü var. Dünya çapındaki bu müzik türü de Türk müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunuyor. Son yıllarda Eurovizyon şarkı yarışmalarında gösterdiğimiz başarıda bu çok sesliliğin ortaya konulmasının doğal sonucu. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler dışında Anadolu kentleri gibi Diyarbakır'da da ciddi bir bluessever kitlesi var. Bu da bizleri sevindiriyor. Festivale giderek artan ilgi var."Bugün başlayan ve 3 Aralık gününe kadar sürecek kış turnesi kapsamında 21 şehirde 25 konser verileceğini, festivali Rusya ve KKTC'ye de taşıyacaklarını ifade eden Candemir, 11 bin 42 kilometre yol katedeceklerini söyledi.Türkiye'nin ilk ve tek blues festivali, bugün Mersin'de başlıyor. Festival, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kayseri, Rusya/Moskova, KKTC/Girne, Denizli, Antalya, Konya, Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Kocaeli'ndeki konserlerin ardından Edirne'de son bulacak.Bu yıl John Lee Hooker Jr, Sharrie Williams ve Watermelon Slim'i konuk edecek festival, aralarında Lucky Peterson, Joe Louis Walker, Syl Johnson, Son Seals ve Bobby Rush'ın bulunduğu birçok yıldızı sevenleriyle buluşturmuştu.Amerika kıtasında doğan bir müzik türü olan bluesun kökleri Afrika'ya dayanıyor. Bir zamanlar köle olarak Afrika kıtasına getirilmiş siyahlar özellikle Batı Afrika'nın yerel müziklerini Amerika'daki müzik türleriyle harmanlayarak kısa sürede popülerleşen ve dünyaca tanınan bluesun doğmasını sağladı. Kelime anlamı "hüzün"olan blues, zaman zaman caz, rock, R&B, soul tarzı müziklerle benzeşerek bugüne kadar geldi.