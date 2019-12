Türkiye’de bir prezervatif devrimi yaşanıyor

Sıradan bir televizyon izleyicisi bile, son günlerde prezervatifte ya da İngilizce deyişiyle kondomda büyük rekabet yaşandığını fark edebilir. Her gün yeni bir ürünün reklamı var: Tırtıklı, noktalı, halkalı model, çikolatalı, çilekli. Klasik prezervatiflerin satışları tek haneli büyürken, yeni modeller iki haneli yükseliyor.



Prezervatif, son dönemde iki devrim yaşadı: Birincisi inceldi. İkincisi, geciktiricili model icat edildi. İnce ürünler zevk alınmayacağı düşüncesini çürüttü. Geciktirici kremli olanlar da erkeklere uzun süreli seks vaat etti. Safex ürün yöneticisi Meral Güven Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Batı’da devrim süper ince modellerle yaşandı. Türkiye’de ise geciktiricililerle. Çünkü ülkemizde ciddi derecede erken boşalma sorunu var” diyor.



Sırasıyla eczane, market, benzin istasyonları



Prezervatif süpermarketlere 2004’te girdi, satışları kamçıladı. Eczanelerinin ardından marketler satışta şu anda yüzde 43’lük paya sahip. Ardından yüzde 2 ile benzin istasyonları geliyor. Nielsen’in verilerine göre satılan tüm prezervatifler arasında klasik ürünler yüzde 34’le hâlâ en yüksek paya sahip. Çünkü ücretsiz dağıtılan prezervatifler de klasik model. İnce modellerin fiyatı daha yüksek. Klasikleri, ince ve geciktirici kremli olanlar takip ediyor. Hem ince, hem geciktiricili model aynı anda mümkün değil. Lateksin yapısının bozulmaması için krem uygulanan ürünler belli bir kalınlığın altına inemiyor.



Geçen yıl 80 milyon prezervatif kullandık



* Nielsen’in verilerine göre 2008’de Türkiye’de 75 milyon adet tek prezervatif satıldı. Ücretsiz dağıtılanlarla bu rakam 80 milyona ulaştı. Avrupa ülkelerinde nüfusa göre prezervatif kullanımı Türkiye’nin üç katı.

* Safex’in araştırmasına göre, 15-45 yaş arası kişilerin sadece yüzde 12.8’i düzenli bir biçimde korunma yöntemi kullanıyor.

* Tüketicilerin yüzde 67’si doğum kontrolü, yüzde 24’ü AIDS’ten, 32’si de tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma amacıyla kullanıyor.

* Cinsel yaşamın en aktif olduğu 18-56 yaş arası kişilerin cinsel ilişkiye girme sıklığı haftada 2, yılda 103 gün.

* Satışların yüzde 51’i Marmara Bölgesi’nde. Bunu İç Anadolu, Ege ve Akdeniz takip ediyor.

* Okey yüzde 55’lik pazar payıyla lider. Onu yüzde 15-20 ile Durex takip ediyor. Safex, Şey, Fiesta, Eros, Fe, Jellia gibi başka markalar var.



Lateks icat oldu, keten kurtuldu



Hikâye 1654’te İtalyan bilgin Fallopius’un ketenden yapılmış bir kılıf hazırlamasıyla başlıyor. Sonra bu kılıflar hayvan bağırsağından yapılmaya başlandı. Kauçuk kullanımı 150 yıllık. 1930’dan bu yana da varsa yoksa lateks. Prezervatif üretimi çok hassas bir süreç. En ufak bir toz bile hava kabarcığına neden olacağından fabrikada üretim alanına özel hava basılıyor.



Reklamlar cesurlaştı



Okey Pazarlama Müdürü Gelincik Onan şöyle diyor: “İlk reklamımız 15 sene önce yayınlandı. Prezervatif hâlâ birçok kişinin yüzünü kızartan bir ürün. Reklamlarda seks kelimesini göze sokmak istemiyoruz. Akılcı ve hınzır yaklaşmayı tercih ediyoruz.” Durex ise farklı bir strateji izliyor. Genel Müdür Erdinç Nuray, “Reklamlarımızı ailenin izlediği saatlerde yayınlıyoruz, çünkü bu bir sağlık ürünü” diyor.



Her prezervatifin bir kimlik numarası var



Durex’te paketlerin arkasında numaralar var. Diyelim ki bir kaza oldu. Müşteri numarayı şirkete bildiriyor, o prezervatifin bütün şeceresi ortaya çıkıyor: Dünyanın hangi bölgesindeki ağaçlardan toplanan kauçukla yapıldığı, hangi fabrikada üretildiği, hangi yollardan tüketiciye ulaştığı izleniyor.



Sadece prezervatif satan internet sitesi



Prezervatifal.com 1.5 ay önce kuruldu. Ürünleri, üzerinde hiçbir ibare bulunmayan kutularda gönderiyorlar. Bütün markaların ürünleri var, piyasaya göre yüzde 20 daha ucuz. Sitenin yöneticilerinden Çağatay Işık, “İstanbul Polat Tower’a da, Hakkari Yüksekova’ya da ürün gönderdik” diyor.



20’ye yakın çeşit var



* Klasik Her markada bulunuyor.

* Tırtıklı Daha fazla zevk alınması için tırtıklar içeriyor.

* İnce Zevk hissini artırıyor.

* Geciktiricili İçeriğindeki kremler sayesinde erken boşalmayı önlüyor.

* Sperm öldürücülü Spermisid içeren kremle spermlerin ölmesini sağlıyor.

* Sıcaklık veren Genital bölgenin ısısını, vücut ısısının 3-4 derece üzerine çıkarıyor.

* Halkalı-Noktalı Uyarılmayı arttırıyor.

* Çikolatalı Çikolata aromalı bu ürünler kahverengi.

* Zirve Tahrik edici özellikte üretilmiş, kayganlaştırıcı rezervuar uçlu.

* Özel Anatomik özellikli bir prezervatif.

* Meyve aromalı Kokuları ilişki sırasında ortamı aromatik olarak etkiliyor. Çilekli, naneli, muzlu, güllü, böğürtlenli, limonlu alternatifleri var.