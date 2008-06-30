Türkiye'de bir ilk: Keman yarışması

2005 yılında kaybettiğimiz Türkiye’nin önemli keman sanatçılarından solist sanatçı, MSGSÜ Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Nuri İYİCİL'in anısına düzenlenecek yarışma "2010 Kültür Başkenti İstanbul”un da önemli yapı taşlarından biri olacak.



Jüri Başkanlığı’nı Prof. Nuri İYİCİL’in eşi Prof. Çiğdem İYİCİL’in üstlendiği yarışmanın jürisinde; Prof. Suna KAN, Prof. Ayla ERDURAN ve Prof. Gönül GÖKDOĞAN, Prof Barbara GORZYNSKA, Prof. Domenıco NORDIO gibi kültür sanat dünyasının önemli isimleri yer alıyor. Onur Kurulu’nda gazeteci-yazar Doğan HIZLAN, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer KOÇ, Prof. Filiz ALİ, MSGSÜ Rektörü Prof. Rahmi AKSUNGUR ve TEV Genel Müdürü Turgut BOZKURT gibi isimlerin bulunduğu anlamlı yarışmaya, dünyanın her yerinden 16 – 30 yaş arası müzisyenler katılabiliyor. Birinciye 10.000 USD, ikinciye 7.500 USD ve üçüncüye 5.000 USD ödül kazandıracak olan yarışmada, ilk üç derecenin yanı sıra çeşitli özel ödüller de verilecek.

