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Sağlık

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti, vajinadan böbrek nakli yapıldı!

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünyada 2 yıldır uygulanan ''Doğal Açıklık Cerrahisi (NOTES)'' yöntemi Türkiye'de ilk olarak 35 yaşındaki Ayşe Bulut'a uygulandı

13 Mayıs 2012 20:50

Prof. Dr. Alihan Gürkan ve ekibi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve ''Doğal Açıklık Cerrahisi'' olarak adlandırılan ''NOTES'' yöntemiyle annenin böbreği vajinadan çıkartılarak kızına nakledildi

Acıbadem Sağlık Grubu International Hospital Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan ve ekibi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve ''Doğal Açıklık Cerrahisi'' olarak adlandırılan NOTES yöntemiyle annenin böbreği vajinadan çıkartılarak kızına nakledildi.
 
Anneden vajinal yolla çıkarılan böbreği, Ayşe Bulut'un 7 yaşındaki kızı Merve'ye nakleden Acıbadem Sağlık Grubu International Hospital Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan da, bu operasyonun Türk tıp tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:
 
''Bir şey çıkartmak için neden vücudu keselim? Bu yöntemle vajina ile rahmin yerleştiği yerdeki yumuşak dokuda 2-3 santimetrelik bir kesi yapıyor ve böbreğe buradan erişip vajina kanalından dışarı çıkarıyoruz. Vericinin vücudunda kesik oluşmuyor ve iyileşme çok hızlı sağlanıyor. Bu yöntemle dalağı, safra kesesini ya da istenen her organı rahatlıkla çıkartabiliyoruz.''
 
Prof. Dr. Gürkan, operasyonun dünyadaki örneklerine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
''Bu yöntemle ilk operasyon ABD'de yapıldı. ABD'deki bu ameliyat 3 saat sürdü. Böbrek 3 dakika boyunca oksijensiz kaldı. 5 dakikadan fazla böbrek oksijensiz kalırsa yaşayamıyor. Merve'nin ameliyatı ise 2 saat 30 dakika sürdü. Böbrek 2 dakika 30 saniye oksijensiz kaldı. Merve'in işlevini yitiren 3 santimetrelik böbreğinin yerine takılan böbrek 10 santimetre. Merve'nin iç organlarını yerine iterek böbreği yerleştirdik.''
 
 
Organ bağışı
 
 
Organ bağışlayan insanların, bir hayat bağışladıklarını ifade eden Prof. Dr. Gürkan, bu kişiler için en iyi yöntemi sunmak istediklerini belirtti.
 
Prof. Dr. Gürkan, şunları kaydetti:
 
''Onlar bir hayat bağışlıyorlar, biz de ekip olarak onlara tıbbın en son, en konforlu olanaklarını sunmak istiyoruz. Bu bütün modern organ nakli merkezlerinin canlı vericilere karşı olan borcudur. Ayşe Bulut'un böbreğini çıkarırken kullandığımız yöntem de, cerrahi de tıbbın son noktası. Türk insanına da bu konforu yaşatmak istedik. Bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.''
 
 
Anne: En güzel Anneler Günü hediyesi oldu
 
 
Ayşe Bulut da, hayatının en anlamlı Anneler Günü'nü yaşadığını belirterek, duygularını şöyle ifade etti:
 
''Kızım 7 yıl önce doğdu diyordum ama artık, onu bir kez daha doğurdum diyorum. Sanki kızımı ikinci kez dünyaya getirdim. Benden çıkarılan böbrekle onun hayatına sağlıklı devam etmesi benim için dünyalara bedel. Yaşadığımız tüm acılar geride kaldı. Artık benim kızım da arkadaşlarıyla gönlünce koşup oynayabilecek. Onun yeniden hayata dönüşü, hayatım boyunca alabileceğim en güzel Anneler Günü hediyesi oldu.''
 

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