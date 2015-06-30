Türkiye'de bir ilk; devlet kurumunda 'LGBTİ Onur Haftası' resepsiyonu

Türkiye'de bir ilk gerçeklerek 'devlet kurumu' niteliğindeki Beşiktaş Belediyesi'nde 'LGBTİ Onur Haftası' etkinliği düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın ev sahipliğinde yapılan resepsiyona ABD Büyükelçisi John Rodney Bass ve çok sayıda önemli isim katıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "LGBTİ Onur Haftası" resepsiyonu Başkan Murat Hazinedar, ABD Büyükelçisi John Rodney Bass ile çok sayıda önemli ismin katılımıyla Sortie’de yapıldı.



Posta'da yer alan habere göre, Türkiye’de yaşayan LGBTİ’ler Anayasa’da haklarının tanınmaması sebebiyle gündelik hayatta şiddete, baskıya ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu kapsamda bu yıl da Haziran’ın son haftasında 23. LGBTİ Onur Haftası Sortie’de verilen bir resepsiyonla kutlandı.



Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Sortie’deki resepsiyona, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Av. Murat Hazinedar, ABD Büyükelçisi John Rodney Bass ile eşi, Kanada İstanbul Başkonsolusu Andrew Smith ve eşi, Hollanda Başkonsolusu Robert Schuddeboom ve eşi, Alman Milletvekili Hakan Taş, Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü ile birlikte çok sayıda önemli isim ve LBGTİ dernekleri katıldı.



Türkiye’nin ilk seçilmiş lezbiyeni Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak, tüm katılımcılara teşekkür etti. Sedef Çakmak, ayrıca "Türkiye’de ilk kez bir devlet kurumu tarafından LGBTİ’ler böyle bir etkinlikle anılıyor. Bu ülkede bizler ilk önce kendimize bile bu durumu söylemekten korkarken, ailelerimize, çevremize, arkadaşlarımıza söylemekten korkarken böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bizleri öylesine gururlandırdı ki herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Belediye Başkanı Hazinedar: Özgürlüklerin yaşandığı yer Beşiktaş

Ardından bir konuşma yapan Başkan Hazinedar, "Öncelikle ABD Büyükeliçimize ve eşine, ve çok değerli konsoloslarımıza ve Türkiye’de LGBT’yi bu noktaya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş İstanbul’un kalbi ve merkezi. Tabi özgürlüklerin yaşandığı bir yer Beşiktaş. Özgürlüklere dair bir adım atılacaksa, LGBTİ’lere karşı bir adım atılacaksa bu Beşiktaş’ın bir sorumluluğudur. Bu sorumluluğu da Beşiktaş’ın taşıyacağına inanıyorum.



Türkiye’de ilk kez bir devlet kurumu LGBTİ Onur Haftası kapsamında resmi bir resepsiyon düzenliyor. Bu tabi Beşiktaş Belediyesi’nin LGBTİ politikalarına verdiği önemi gösteriyor. Beşiktaş Belediyesi yerel seçim öncesi SPoD LGBTİ Derneği ile LGBTİ dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak Türkiye’de 4 belediyeden biri olduk. Bu protokol ile birlikte belediyemizi LGBTİ’leri kucaklayan bir belediye anlayışına dönüştürdük.



'Belediye çalışanlarına LGBTİ hakları eğitimi verdik'

Belediye çalışanlarımıza LGBTİ hakları eğitimi verdik. Türkiye’nin ilk seçilmiş LGBTİ’si Sedef Çakmak’ı tebrik ediyorum. Ve sosyal medya hesaplarımız bu haftaya özel olarak LGBTİ logolarıyla donatıldı. Ben sizlerin özgürlüklerinizi düşünürken aslında ülkemin özgürlüklerini düşünüyorum. Çünkü sizler kendi haklarını savunurken haklı olarak ülkemiz için üretemiyorsunuz ve düşünemiyorsunuz. Bu nedenle ben sizlerin özgürlüklerinizi çok önemsiyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.



ABD Büyükelçisi Bass: Kazanan aşk olacaktır

Başkan Hazinedar konuşmasının ardından ABD Büyükelçisi John Rodney Bass’ı konuşması için sahneye davet etti.Büyükelçi Bass şunları söyledi: "Sayın hanımefendiler ve beyefendiler öncelikle LGBTİ Onur Haftası’nda böyle bir resepsiyonu düzenleyen Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kanun önünde tüm eşitlik ve özgürlüklerin tam uygulanması için bir araya gelen sizleri saygıyla selamlıyorum. Dünyada bu eşit hakları kabul etmeyeninsanlar da var elbet ancak ABD yasalarında bu hakların karşılanması için uzun süre mücadele verildi. Amerika’nın bu özgürlük yürüyüşünde önemli bir adım daha atıldı.Amerikan Büyük Mahkemesi evlilik önündeki engeli de eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle kaldırdı. Ve bunun sonunda da kazanan aşk olacaktır. Ve daha yapmamız gereken çok iş var. Çok teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından LGBTİ’liler onuruna verilen resepsiyonla etkinlik son buldu.