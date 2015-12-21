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İstanbul, Adana ve Mersin’de 10 araç kundaklandı

Nusaybin'de 11 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

21 Aralık 2015 10:46

Doğu illerinde devam eden sokağa çıkma yasaklarını protesto eden gruplar İstanbul’da bir halk otobüsünü ateşe verirken, Adana ve Mersin’de toplam 9 araç kundaklandı.

Radikal'in haberine göre Adana'da, doğu illerindeki sokağa çıkma yasaklarını protesto eden grupların, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı, Barbaros ve Meydan mahallelerinde düzenlediği gösterilere polis müdahale etti. Eylemciler, gösteriye müdahale eden polislere molotof kokteylleriyle karşılık verirken gösteriler ve çatışmalar gece yarısına kadar sürdü.

Ara sokaklara dağılan göstericilerin hedefinde bu kez de yol kenarına park edilmiş araçlar vardı. Üç mahallede 8 araç molotof kokteyli ile ateşe verilirken yaşanan olaylar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

 

Tarsus'ta TIR yakıldı

Akşam saatlerinde Tarsus’un Barbaros, Gazipaşa, Fahretttinpaşa mahallerinde sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için gösteri düzenleyen gruplar ateş yakarak yolları kapattı. Göstericiler, kendilerine müdahale eden polise molotof kokteylleri ile karşılık verdi.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki çatışmalar sırasında, seyir halindeki bir TIR’a molotof kokteyli isabet etti. Sürücü Mustafa Eker ile beraberindeki bir kişi araçtan atlayarak kurtulurken, yanmaya başlayan hafif ticari araç yüklü TIR ise çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü mahali tamamen yanan TIR, olay sonrasında kullanılamaz hale geldi.

 

İstanbul'da bir otobüs kundaklandı

İstanbul Bağcılar'da da gece park halinde bulunan bir özel halk otobüsü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

 

Sokağa çıkma yasakları

Diyarbakır’ın Sur, Mardin’in Dargeçit ve Nusaybin; Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinde devam eden sokağa çıkma yasaklarına bugün Nusaybin'de 11 mahalle eklendi.

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Nusaybin'in 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Yasak saat 10.00 itibariyle geçerli olacak

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